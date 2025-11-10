Російські війська сконцентрували значні сили в районі Покровська та намагаються прорвати українську оборону, щоб встановити повний контроль над Донецькою областю.

Про це заявив виданню New York Post головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ в районі Покровська

За його словами, українські сили міцно утримують позиції у стратегічно важливому місті.

Як пише видання, із приблизно 700 тис. російських військових, які перебувають на території України, близько 150 тис. перекинуто саме у напрямку Покровська.

До наступу залучені механізовані групи та чотири бригади морської піхоти.

– Ситуація на передовій справді напружена, ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину сил, створюючи панування у спробі прорвати нашу лінію оборони, щоб захопити цей район, – сказав він.

Сирський нагадав, що після вересневої контратаки, під час якої окупанти втратили близько 13 тис. військових, а українські сили звільнили понад 165 квадратних миль території (близько 427 квадратних кілометрів. – Ред.), ситуація змінилася. Зараз ініціатива перейшла до ворога.

– Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах так, ніби вона знаходиться під їхнім контролем. Це уявлення – що ворог захопив практично все і ось-ось з цим покінчить – не відповідає дійсності, – зазначив Сирський.

Головнокомандувач пояснив, що мета Росії полягає в оточенні Покровська та сусідніх населених пунктів із півночі, півдня та сходу.

Таким чином росіяни прагнуть перекрити лінії постачання та витіснити залишки цивільного населення, реалізуючи останню фазу своєї операції із захоплення всієї Донецької області.

