В Покровске и Мирнограде, что в Донецкой области, продолжаются очень тяжелые бои, но окружения, о котором ранее говорили россияне, нет.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Есть ли окружение Покровска

По словам Андрея Коваленко, идея первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, отвечающего за пропаганду и региональную политику, с приглашением иностранных журналистов в Покровск и Купянск провалилась.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске.

Силы обороны на этих направлениях ведут очень сложные бои с захватчиками, которых чрезвычайно много.

В Купянске ВСУ уничтожают российские группы в городе; продолжается работа по врагу и на Лиманском направлении, а также оборона на Запорожском, отмечает руководитель ЦПД.

— Фронт сейчас крайне сложный. Информационно россияне пытались ранее распространять на Запад новости о своих так называемых успехах, но время идет и эти вещи никак не подтверждаются, что является также отдельным эпизодом их информационных поражений, — говорит Андрей Коваленко.

Ранее в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали, что в Покровске наиболее интенсивные бои идут на территории промзоны и севера города. Также враг пытается закрепиться в многоэтажках, но Силы обороны не дают.

Кроме того, оккупанты пытаются продвигаться в сторону Гришиного — это к северо-западу от Покровска.

Также сообщалось, что в Покровске штурмовые группы ЗСУ зачищают от российских оккупантов дом за домом, и особое внимание уделяется ликвидации российских пилотов дронов.

