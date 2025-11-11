Секретарь СНБО Рустем Умеров, ранее занимавший должность министра обороны, заявил, что любые попытки связать его деятельность в ведомстве с влиянием посторонних лиц являются безосновательными.

Умеров опроверг влияние на него Миндича

— Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с “влиянием” каких-либо лиц – безосновательны, – написал он в Telegram 11 ноября.

В этот день проходит судебное заседание по избранию меры пресечения для бывшего советника министра энергетики и экс-заместителя главы Фонда государственного имущества Игоря Миронюка, который является одним из фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики.

Во время слушания прокурор САП заявил, что бизнесмен Тимур Миндич, которого следствие считает ключевой фигурой операции Мидас, имел влияние не только на министра юстиции Германа Галущенко, который возглавлял Министерство энергетики, но и на секретаря СНБО Рустема Умерова.

— В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны – путем оказания влияния на министра обороны Умерова, – отметил прокурор.

По данным следствия, Миндич наладил коррупционные схемы в двух стратегических секторах – энергетическом и оборонном – используя свои связи.

Вероятно, реагируя на эти утверждения, Рустем Умеров выступил с разъяснением.

— На посту министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т.д. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос о бронежилетах по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и ни один продукт не был поставлен, – заявил Умеров.

Он также добавил: Прошу проверять любые громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ.

Сегодня Умеров также сообщил о начале рабочей поездки в Турцию и страны Ближнего Востока.

Целью визита является разблокирование процесса обменов пленными в рамках уже достигнутых договоренностей.

