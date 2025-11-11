Секретар РНБО Рустем Умєров, який раніше обіймав посаду міністра оборони, заявив, що будь-які спроби пов’язати його діяльність у відомстві з впливом сторонніх осіб є безпідставними.

Умєров спростував вплив на нього Міндіча

– Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з “впливом” якихось осіб – безпідставні, – написав він у Telegram 11 листопада.

У цей день відбувається судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для колишнього радника міністра енергетики та ексзаступника голови Фонду державного майна Ігоря Миронюка, який є одним із фігурантів справи щодо корупції в сфері енергетики.

Під час слухання прокурор САП заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч, якого слідство вважає ключовою фігурою операції Мідас, мав вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який очолював Міністерство енергетики, а й на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Зараз дивляться

– Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони – шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова, – зазначив прокурор.

За даними слідства, Міндіч налагодив корупційні схеми у двох стратегічних секторах – енергетичному та оборонному – використовуючи свої зв’язки.

Ймовірно, реагуючи на ці твердження, Рустем Умєров виступив із роз’ясненням.

– На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений, – заявив Умєров.

Він також додав: Прошу перевіряти будь-які гучні заяви і завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ.

Сьогодні Умєров також повідомив про початок робочої поїздки до Туреччини та країн Близького Сходу.

Метою візиту є розблокування процесу обмінів полоненими в межах уже досягнутих домовленостей.

– Щойно прибув в Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону, – написав Умєров.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.