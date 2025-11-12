На основании материалов НАБУ Кабинет министров отстранил от работы вице-президента, члена правления НАЭК Энергоатом Якоба Хартмута. Также отстранен главный консультант президента компании Дмитрий Басов.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Отстранения в Энергоатоме

По словам Юлии Свириденко, Кабмин поручил временно исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента Энергоатома Дмитрия Басова. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Сейчас смотрят

Также правительство поручило отстранить ряд сотрудников, причастность к совершению преступлений сейчас проверяют правоохранительные органы:

директора по финансам и бюджетированию;

директора по правовому обеспечению;

руководителя обособленного подразделения Централизованные закупки.

Связанные темы:

ЭнергоатомКорупция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.