Часть менеджмента Энерготома отстранили от работы — Свириденко
На основании материалов НАБУ Кабинет министров отстранил от работы вице-президента, члена правления НАЭК Энергоатом Якоба Хартмута. Также отстранен главный консультант президента компании Дмитрий Басов.
Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.
Отстранения в Энергоатоме
По словам Юлии Свириденко, Кабмин поручил временно исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента Энергоатома Дмитрия Басова. Правоохранители сообщили ему о подозрении.
Также правительство поручило отстранить ряд сотрудников, причастность к совершению преступлений сейчас проверяют правоохранительные органы:
директора по финансам и бюджетированию;
директора по правовому обеспечению;
руководителя обособленного подразделения Централизованные закупки.