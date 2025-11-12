На підставі матеріалів НАБУ Кабінет міністрів відсторонив від роботи віцепрезидента, члена правління НАЕК Енергоатом Якоба Хартмута. Також відсторонено головного консультанта президента компанії Дмитра Басова.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Відсторонення в Енергоатомі

За словами Юлії Свириденко, Кабмін доручив тимчасовому виконувачу обовʼязки голови правління відсторонити головного консультанта президента Енергоатому Дмитра Басова. Правоохоронці йому повідомили про підозру.

Також уряд доручив відсторонити низку працівників, причетність до вчинення злочинів зараз перевіряють правоохоронні органи:

директора з фінансів та бюджетування;

директора з правового забезпечення;

керівника відокремленого підрозділу Централізовані закупівлі.

— Якщо у ході розслідування НАБУ виявлять причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління буде зобовʼязаний і їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб, — зауважила Юлія Свириденко.

Корупція в Енергоатомі

Нагадаємо, 10 листопада детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в Енергоатомі. Так, правоохоронні органи впродовж 15 місяців ретельно документували діяльність злочинної групи, до якої входила низка високопосадовців.

За даними НАБУ, основним напрямком злочинної схеми було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів (сторона, що бере участь у договорі) Енергоатому у розмірі 10–15% від вартості контрактів.

Контрагентам Енергоатому нав’язувалися умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги або поставлену продукцію.

У зв’язку із причетністю до корупційного скандалу свої заяви про відставку написали міністерка енергетики Світлана Гринчук та Герман Галущенко – міністр юстиції.

Фото: Енергоатом

