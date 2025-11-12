Министр энергетики Украины Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности.

Об этом министр Светлана Гринчук написала в Facebook.

Светлана Гринчук уходит с должности

По словам министра Гринчук, должность для нее никогда не была самоцелью.

Сейчас смотрят

Она поблагодарила президента Владимира Зеленского, правительство и народных депутатов за возможность работать на благо государства.

— Что я делала в течение последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может быть в принципе, — подчеркнула министр Светлана Гринчук в своем сообщении.

– Что касается домыслов, касающихся моих личных отношений – любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должна быть предел, – заявила Светлана Гринчук.

Напомним, что Министерство энергетики Светлана Гринчук возглавляет с 5 сентября 2025 года. Гринчук заменила на посту Германа Галущенко. До этого Светлана Гринчук была его заместителем.

Дело о коррупции в Энергоатоме

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Правоохранители провели более 70 обысков.

НАБУ обнародовало аудиозаписи разговоров фигурантов и утверждает, что в схему вошли: Рокет, который был советником экс-министра энергетики, а ныне – главы Минюста Германа Галущенко; Тенор – исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома; известный бизнесмен и еще четыре человека. Речь идет об «отмывании» $100 млн.

В Энергоатоме заверили, что сотрудничают со следственными органами и предоставляют всю необходимую правоохранителям информацию.

Министр энергетики Светлана Гринчук уверяет, что ни у нее, ни у предыдущего руководителя Минэнерго Германа Галущенко не было советника Игоря Миронюка, который фигурирует в расследовании под псевдонимом Рокет.

Светлана Гринчук заявила, что Энергоатом не находится в ведении Минэнерго.

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимы результативные действия и неотвратимое наказание для всех причастных к схемам в энергетической отрасли.

Фото: Светлана Гринчук

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.