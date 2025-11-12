12 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил к подозреваемой по делу пленок Тимура Миндича Лесе Устименко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 25 млн грн залога.

Об этом сообщает портал ВАКС решил.

Суд по делу пленок Миндича

Так, прокурор просил суд о мере пресечения для Леси Устименко в виде содержания под стражей с залогом более 30 млн грн.

Адвокаты Леси Устименко просили отказать в удовлетворении ходатайства прокурора полностью. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 255 УК Украины, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

В случае внесения залога подозреваемая должна будет носить электронный браслет.

Что известно об участии Леси Устименко

Отмечается, что подозреваемая в так называемом бэк-офисе координировала действия по проведению финансовых и криптовалютных операций, готовила отчетность о легализации средств и вела учет всех операций в электронном файле под названием Манхэттен.

В целях конспирации участники называли доллары “синие” или “красивые” для обозначения $100 нового дизайна или “некрасивые” — для банкнот со старым дизайном. Но адвокат Устименко не считает это конспирацией, потому что такие наименования используются в быту.

Легализация средств происходила через передачу денег вице-премьеру Алексею Чернышову, а также через экс-советника министра энергетики Игоря Миронюка, который, в свою очередь, передавал деньги через Александра Цукермана в офис преступной организации — непосредственно Лесе Устименко и Игорю Фурсенко, которые вели учет денег.

Преступная организация получала от 0,2% до 8% от суммы легализованных средств.

Сообщается, что сотрудники бэк-офиса привозили наличные, перемешивали их и маскировали. Далее деньги перемещали на счета компаний, в частности нерезидентов, или передавали в собственность физическим и юридическим лицам.

Перемещение наличных происходило через обмен валюты, а также приобретение криптоактивов.

