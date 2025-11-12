Координировала финоперации: фигурантке дела “пленок Миндича” избрали меру пресечения
- Подозреваемой по делу пленок Миндича Лесе Устименко избрали меру пресечения.
- Леся Устименко вела электронный файл со всеми финансовыми операциями преступной организации.
12 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил к подозреваемой по делу пленок Тимура Миндича Лесе Устименко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 25 млн грн залога.
Об этом сообщает портал ВАКС решил.
Суд по делу пленок Миндича
Так, прокурор просил суд о мере пресечения для Леси Устименко в виде содержания под стражей с залогом более 30 млн грн.
Адвокаты Леси Устименко просили отказать в удовлетворении ходатайства прокурора полностью. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 255 УК Украины, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.
В случае внесения залога подозреваемая должна будет носить электронный браслет.
Что известно об участии Леси Устименко
Отмечается, что подозреваемая в так называемом бэк-офисе координировала действия по проведению финансовых и криптовалютных операций, готовила отчетность о легализации средств и вела учет всех операций в электронном файле под названием Манхэттен.
В целях конспирации участники называли доллары “синие” или “красивые” для обозначения $100 нового дизайна или “некрасивые” — для банкнот со старым дизайном. Но адвокат Устименко не считает это конспирацией, потому что такие наименования используются в быту.
Легализация средств происходила через передачу денег вице-премьеру Алексею Чернышову, а также через экс-советника министра энергетики Игоря Миронюка, который, в свою очередь, передавал деньги через Александра Цукермана в офис преступной организации — непосредственно Лесе Устименко и Игорю Фурсенко, которые вели учет денег.
Преступная организация получала от 0,2% до 8% от суммы легализованных средств.
Сообщается, что сотрудники бэк-офиса привозили наличные, перемешивали их и маскировали. Далее деньги перемещали на счета компаний, в частности нерезидентов, или передавали в собственность физическим и юридическим лицам.
Перемещение наличных происходило через обмен валюты, а также приобретение криптоактивов.
Фото: Transparency International Ukraine