12 ноября в нескольких областях Украины продолжаются ремонтно-восстановительные работы на энергообъектах, подвергшихся атакам российских войск в течение последних суток.

Как сообщили в НЭК Укрэнерго, удары были нанесены по энергетической инфраструктуре сразу в нескольких регионах. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, аварийные бригады уже восстанавливают оборудование.

Из-за последствий этих атак в большинстве регионов сегодня действуют графики отключений электроэнергии. В течение суток применяются почасовые ограничения — от двух до четырех очередей.

Сейчас смотрят

Изменится ли ситуация со светом в ближайшее время, мы спросили у доктора экономических наук, руководителя энергетической программы Украинского института будущего Андриана Прокипа.

Какова ситуация со светом в Украине

Эксперт отметил, что в настоящее время и электроэнергетика, и газовая отрасль находятся в сложном положении. Уже шестую неделю подряд продолжается новая волна российских атак на энергосистему. Основными целями являются электрогенерация, подстанции и объекты передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, что приводит к ощутимому дефициту по всей Украине.

Под ударами также находятся газодобывающие и транспортные объекты, хотя пока рядовые потребители этого не ощущают. Пострадала и топливная инфраструктура, хотя масштабы разрушений меньше, чем в начале полномасштабного вторжения.

Возможен ли блэкаут в Украине

— Ну, слушайте, в Испании тоже был блэкаут, но у них не было атак на энергетическую инфраструктуру, — отметил эксперт.

Напомним, что блэкаут, произошедший 28 апреля 2025 года и обесточивший Испанию, Португалию и Андорру, считается одним из самых масштабных в истории современной Европы. По предварительным оценкам, без электроснабжения тогда остались около 60 миллионов человек.

Тогда неожиданно произошел технический сбой, за которым последовал еще один. Это привело к каскадному отключению генерации и прерыванию связи с энергосистемой Франции. Всего за пять секунд страна потеряла примерно 15 ГВт мощности — почти 60% всего потребления.

— Блэкаут следует рассматривать как системную аварию. Поэтому спрогнозировать, будет ли она, то есть стоит ли ожидать блэкаута, трудно. Да, у нас в 2022 году был частичный блэкаут, а после этого таких случаев больше не было, — напомнил эксперт.

Эксперт отметил, что определенная вероятность блэкаута зимой 2025-2026 годов есть, и все будет зависеть от дальнейшей ситуации и количества атак на энергетические объекты Украины.

Что касается того, как долго будут продолжаться отключения, — все определяется динамикой обстрелов и масштабом повреждений. Основной фактор, который сейчас вызывает длительные отключения, — это атаки.

Когда изменится к лучшему ситуация со светом в Украине

— Если обстрелы не прекратятся, то в любом случае потребуется время на ремонт и восстановление поврежденных объектов. Если же они прекратятся, то ориентировочно в феврале-марте мы сможем выйти на период без отключений, — подытожил эксперт.

При условии продолжения атак, спрогнозировать масштаб возможных отключений электроэнергии невозможно.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.