Российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, где раненые украинские военные выходят из города Покровск.

РФ распространяет фейк о выходе ВСУ из Покровска

В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию, распространенную российскими пропагандистами, о якобы выходе украинских военных из Покровска.

Верификация видео с помощью специального программного обеспечения показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта.

— На это указывает неестественное произношение, ноши, которые “плывут” в воздухе, “лишние” ноги военных и кресло колесное, которое двигается. Для придания правдоподобности российская пропаганда сгенерировала видео, показывающие эту ситуацию якобы с разных ракурсов, — говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что целью подобных роликов является деморализация украинского общества и дискредитация ВСУ.

Центр ранее уже сообщал о фиксации массового количества фейков относительно ситуации в Покровске, созданных с помощью ИИ-инструментов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас самая сложная ситуация на Покровском направлении и в Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов, однако украинские военные продолжают уничтожать врага там.

