Сгенерировано ИИ: РФ распространяет фейковое видео о якобы выходе ВСУ из Покровска
- Российские пропагандисты создали видео с помощью искусственного интеллекта о якобы выходе украинских военных из Покровска.
- На это указывает неестественное произношение, ноши, которые "плывут" в воздухе, "лишние" ноги военных и т.д.
- Как отмечает ЦПД, подобные ролики Россия создает, чтобы деморализовать украинское общество и дискредитировать ВСУ.
Российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, где раненые украинские военные выходят из города Покровск.
РФ распространяет фейк о выходе ВСУ из Покровска
В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию, распространенную российскими пропагандистами, о якобы выходе украинских военных из Покровска.
Верификация видео с помощью специального программного обеспечения показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта.
— На это указывает неестественное произношение, ноши, которые “плывут” в воздухе, “лишние” ноги военных и кресло колесное, которое двигается. Для придания правдоподобности российская пропаганда сгенерировала видео, показывающие эту ситуацию якобы с разных ракурсов, — говорится в сообщении.
В ЦПД отмечают, что целью подобных роликов является деморализация украинского общества и дискредитация ВСУ.
Центр ранее уже сообщал о фиксации массового количества фейков относительно ситуации в Покровске, созданных с помощью ИИ-инструментов.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас самая сложная ситуация на Покровском направлении и в Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов, однако украинские военные продолжают уничтожать врага там.