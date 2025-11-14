Силы обороны удерживают контроль над населенным пунктом Мирноград в Донецкой области. Уничтожен российский флаг, который оккупанты установили на территории шахты Мирноградуголь.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Мирноград под контролем Сил обороны

Согласно сообщению, перед этим российские войска применили тактику информационного давления и разместили триколор на окраинах города.

— Вчера российские оккупанты использовали тактику флагштоков и вывесили свою трехцветную тряпку на территории шахты Мирноградуголь, что на юго-восточных окраинах Мирнограда. Таким образом россияне попытались оказать информационно-психологическое давление на защитников Покровской агломерации и создать иллюзию полноценного пребывания в городе, — говорится в сообщении.

В Десантно-штурмовых войсках подчеркнули, что противник не имел возможности там закрепиться.

По данным корпуса, российский флаг продержался менее суток, после чего был уничтожен.

— Бойцы 38 бригады морской пехоты уничтожили вражеский флаг FPV-дроном. Двух вражеских пехотинцев, которые вывешивали триколор, нашли и ликвидировали, — заявили в ДШВ.

В Вооруженных силах также отметили сложность ситуации в Мирнограде. Оккупанты продолжают пытаться проникать в город небольшими группами.

— Россиянам удается периодически небольшими группами по 1-2 человека проникать в город. Но наши военные в результате слаженных поисково-ударных действий уничтожают оккупантов. Оборона Мирнограда продолжается, — сообщили в ДШВ.

Напомним, 28 октября российские силы прорвались к окраинам Мирнограда, где начались интенсивные бои в городской застройке.

Подразделения Сил обороны удерживали позиции и усиливали фортификационные сооружения.

