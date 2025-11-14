Мирноград под контролем ВСУ: морпехи уничтожили дроном триколор
Силы обороны удерживают контроль над населенным пунктом Мирноград в Донецкой области. Уничтожен российский флаг, который оккупанты установили на территории шахты Мирноградуголь.
Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Мирноград под контролем Сил обороны
Согласно сообщению, перед этим российские войска применили тактику информационного давления и разместили триколор на окраинах города.
— Вчера российские оккупанты использовали тактику флагштоков и вывесили свою трехцветную тряпку на территории шахты Мирноградуголь, что на юго-восточных окраинах Мирнограда. Таким образом россияне попытались оказать информационно-психологическое давление на защитников Покровской агломерации и создать иллюзию полноценного пребывания в городе, — говорится в сообщении.
В Десантно-штурмовых войсках подчеркнули, что противник не имел возможности там закрепиться.
По данным корпуса, российский флаг продержался менее суток, после чего был уничтожен.
— Бойцы 38 бригады морской пехоты уничтожили вражеский флаг FPV-дроном. Двух вражеских пехотинцев, которые вывешивали триколор, нашли и ликвидировали, — заявили в ДШВ.
В Вооруженных силах также отметили сложность ситуации в Мирнограде. Оккупанты продолжают пытаться проникать в город небольшими группами.
— Россиянам удается периодически небольшими группами по 1-2 человека проникать в город. Но наши военные в результате слаженных поисково-ударных действий уничтожают оккупантов. Оборона Мирнограда продолжается, — сообщили в ДШВ.
Напомним, 28 октября российские силы прорвались к окраинам Мирнограда, где начались интенсивные бои в городской застройке.
Подразделения Сил обороны удерживали позиции и усиливали фортификационные сооружения.