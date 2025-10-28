На Покровском направлении российские войска прорвались на окраины Мирнограда. В городе идут тяжелые уличные бои.

Об этом во время телемарафона Єдині новини сообщил представитель группировки войск «Восток» капитан Григорий Шаповал.

Россияне вошли в пригород Мирнограда

— В настоящее время, к сожалению, враг вошел в пригород Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, но также пехотные и технические средства, — отметил Шаповал.

По его словам, Силы обороны Украины удерживают имеющиеся позиции и продолжают укреплять фортификационные сооружения.

Вместе с тем, ситуация остается сложной из-за тяжелых уличных боев, которые ограничивают возможности использования отдельных видов вооружения.

Напомним, на Покровском направлении российские войска начали активнее применять тяжелую технику, что осложнило обстановку в городе Покровск, где также ведутся уличные бои.

За прошедшие сутки противник осуществил 79 штурмовых действий в районах населенных пунктов Никаноровка, Пановка, Сухинское, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лесовка, Покровск, Зверовое, Молодецкое, Котлыно, Удачное, Новоукраинка и Ореховое.

Как отмечают военные, сейчас ситуация довольно сложная.

Если раньше противник действовал преимущественно небольшими мобильными группами, то сейчас он начал применять тяжелую технику и задействовать большие силы личного состава.

