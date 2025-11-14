В пятницу, 14 ноября, Комитет по вопросам энергетики поддержал представление премьер-министра об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины.

Комитет Рады рекомендует уволить Гринчук

Светлана Гринчук присоединилась к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в онлайн-формате.

Она заявила о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и ответить на все вопросы.

По ее словам, она не принимала никаких незаконных решений и не выполняла никаких поручений, кроме официальных заданий своего руководства.

По результатам заседания профильный комитет принял решение:

— Освободить Светлану Гринчук от должности министра энергетики рекомендует Верховной Раде Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, — говорится в сообщении.

Нардепы поддержали представление премьер-министра Юлии Свириденко об отставке главы Минэнерго.

Депутат от фракции Голос Ярослав Железняк сообщил, что это решение связано с “конфликтом интересов”, его поддержал 21 член комитета.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении с должностей министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Спикер партии Слуга народа Юлия Палийчук заявила, что отставки Галущенко и Гринчук рассмотрят на ближайшем заседании Верховной Рады, которое состоится 18 ноября.

Накануне депутат от Голоса Ярослав Железняк обнародовал повестку дня парламента на 18 ноября, где вопрос об увольнении министров стоит первым в списке.

Светлана Гринчук

