В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении с должностей министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук.

Увольнение Галущенко и Гринчук: что известно

Как сообщила пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук, заявления министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук об отставке будут рассмотрены на ближайшем заседании Верховной Рады, которое состоится 18 ноября.

– Фракция Слуга народа разделяет позицию президента Украины Владимира Зеленского. Данные члены правительства не могут оставаться на своих должностях. Решения об их увольнении будут приняты в кратчайшие сроки, на ближайшем пленарном заседании, – написала Палийчук на канале в Telegram.

Она добавила, что в партии поддерживают действия, направленные на борьбу с коррупцией.

Между тем депутат от Голоса Ярослав Железняк опубликовал повестку дня Верховной Рады на 18 ноября, где уже указано, что вопрос об увольнении Гринчука и Галущенко стоит первым в повестке дня.

Информацию о представлении об увольнении с должностей министров юстиции и энергетики на рассмотрение Верховной Рады подтвердила и премьер Юлия Свириденко. По ее словам, министры подали свои заявления в установленном законом порядке.

