У п’ятницю, 14 листопада, Комітет з питань енергетики підтримав подання прем’єр-міністерки щодо звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради України.

Комітет Ради рекомендує звільнити Гринчук

Світлана Гринчук приєдналася до засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в онлайн-форматі.

Вона заявила про готовність співпрацювати за правоохоронними органами та відповісти на всі запитання.

За її словами, вона не ухвалювала жодних незаконних рішень і не виконувала жодних доручень, окрім офіційних завдань свого керівництва.

За результатами засідання профільний комітет ухвалив рішення:

– Звільнити Світлану Гринчук з посади Міністра енергетики рекомендує Верховній Раді Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, – йдеться у повідомленні.

Нардепи підтримали подання прем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо відставки очільниці Міненерго.

Депутат від фракції Голос Ярослав Железняк повідомив, що це рішення пов’язане з “конфліктом інтересів”, його підтримав 21 член комітету.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Речниця партії Слуга народу Юлія Палійчук заявила, що відставки Галущенка та Гринчук розглянуть на найближчому засіданні Верховної Ради, яке відбудеться 18 листопада.

Напередодні депутат від Голосу Ярослав Железняк оприлюднив порядок денний парламенту на 18 листопада, де питання про звільнення міністрів стоїть першим у списку.

