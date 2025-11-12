Президент Владимир Зеленский принял решение об отстранении от должностей министра юстиции и министра энергетики после операции Мидас и просит депутатов Верховной Рады поддержать его.

Зеленский о решении отстранить министра юстиции и министра энергетики

По мнению президента Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук не могут оставаться на должностях после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.

— Это вопрос, в частности, доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, самое быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров, — отметил он.

Зеленский попросил депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления.

— И дальше все должно решаться в юридической плоскости. Будет и решение СНБО о санкциях по представлению Кабинета министров Украины. Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Переживать отключения электричества, российские удары, потери. Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы существуют, — сказал Зеленский.

В то же время вскоре после заявления президента стало известно, что Гринчук уже написала заявление об увольнении.

Кроме того, Зеленский сообщил, что подпишет указ о применении санкций против двух человек, которые фигурируют в деле НАБУ по Энергоатому. Однако он не назвал имен.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что на внеочередном заседании Кабинет министров Украины на основаниях, определенных законом Украины О санкциях, внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Напомним, 10 ноября в НАБУ заявили о проведении масштабной операции Мидас по разоблачению коррупции в сфере энергетики, в рамках которой было проведено более 70 обысков.

Ведомство обнародовало записи разговоров фигурантов с кодовыми именами и утверждает, что в схему вошли: Рокет, который был советником экс-министра энергетики, а ныне — главы Минюста Германа Галущенко; Тенор, бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома; известный бизнесмен и еще четыре человека. В общей сложности им удалось “отмыть” $100 млн.

В Энергоатоме заявили, что полностью сотрудничают со следственными органами, содействуют прозрачному расследованию и предоставляют все запрашиваемые правоохранительными органами материалы.

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что ни у нее, ни у предыдущего главы ведомства Германа Галущенко не было советника по имени Игорь Миронюк, который фигурирует в расследовании под псевдонимом Рокет.

Она добавила, что Энергоатом не находится под непосредственным управлением Минэнерго, однако ведомство “будет реагировать в соответствии с результатами расследования”.

В Офисе президента прокомментировали расследование антикоррупционных органов по схеме хищения в сфере энергетики и подчеркнули, что для всех причастных “должна быть неотвратимость наказания”.

Президент Владимир Зеленский отметил, что необходимы “результативные действия” и неотвратимое наказание всех причастных к схемам в энергетической отрасли.

10 ноября утром Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что сотрудники НАБУ провели обыски у бизнесмена и совладельца фирмы Квартал 95 Тимура Миндича.

По данным издания, сам он за несколько часов до этого покинул Украину. В Госпогранслужбе заявили, что не имеют доступа к информации о выезде бизнесмена.

