Средний размер пенсии в Украине в 2025: данные ПФУ
Пенсионный фонд Украины опубликовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров в Украине.
Читайте подробнее о размере средней пенсии в Украине в 2025 году — в материале Фактов ICTV.
Средний размер пенсии в Украине 2025: данные ПФУ
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил данные о среднем размере назначенной пенсионной выплаты по состоянию на 01 октября 2025 года.
По состоянию на 1 октября 2025 года средняя пенсия в Украине достигла 6 436,79 грн, что немного больше, чем 6 410,17 грн, зафиксированных на начало июля. Для пенсионеров, которые продолжают работать, средний размер выплат вырос на 95 грн.
По данным Пенсионного фонда, в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров, из них 2,8 млн имеют официальное место работы. Средняя пенсия у работающих составляет 7 069,37 грн, тогда как в июле этот показатель был 6 974,61 грн.
Более половины пожилых украинцев — 55,8% — получают пенсию, не превышающую 5 000 грн. До 3 000 грн имеют 3,6% граждан, еще 31,6% — в пределах 3 001–4 000 грн, а 20,6% получают от 4 001 до 5 000 грн.
Выплаты в размере 5 001–10 000 грн назначены 29,1% украинцев пенсионного возраста. Пенсию свыше 10 000 грн получают 15% человек.
Основная доля — 73% — это пенсионеры по возрасту, тогда как 14,5% получают выплаты в связи с инвалидностью.