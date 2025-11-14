Пенсионный фонд Украины опубликовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров в Украине.

Читайте подробнее о размере средней пенсии в Украине в 2025 году — в материале Фактов ICTV.

Средний размер пенсии в Украине 2025: данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил данные о среднем размере назначенной пенсионной выплаты по состоянию на 01 октября 2025 года.

Сейчас смотрят

По состоянию на 1 октября 2025 года средняя пенсия в Украине достигла 6 436,79 грн, что немного больше, чем 6 410,17 грн, зафиксированных на начало июля. Для пенсионеров, которые продолжают работать, средний размер выплат вырос на 95 грн.

По данным Пенсионного фонда, в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров, из них 2,8 млн имеют официальное место работы. Средняя пенсия у работающих составляет 7 069,37 грн, тогда как в июле этот показатель был 6 974,61 грн.

Более половины пожилых украинцев — 55,8% — получают пенсию, не превышающую 5 000 грн. До 3 000 грн имеют 3,6% граждан, еще 31,6% — в пределах 3 001–4 000 грн, а 20,6% получают от 4 001 до 5 000 грн.

Выплаты в размере 5 001–10 000 грн назначены 29,1% украинцев пенсионного возраста. Пенсию свыше 10 000 грн получают 15% человек.

Основная доля — 73% — это пенсионеры по возрасту, тогда как 14,5% получают выплаты в связи с инвалидностью.

Источник : Пенсионный фонд

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.