Пенсійний фонд України опублікував дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів в Україні.

Середній розмір пенсії в Україні 2025: дані ПФУ

Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив дані про середній розмір призначеної пенсійної виплати станом на 01 жовтня 2025 року.

Станом на 1 жовтня 2025 року середня пенсія в Україні досягла 6 436,79 грн, що трохи більше, ніж 6 410,17 грн, зафіксованих на початок липня. Для пенсіонерів, які продовжують працювати, середній розмір виплат зріс на 95 грн.

За даними Пенсійного фонду, в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів, і з них 2,8 млн мають офіційне місце роботи. Середня пенсія у працюючих становить 7 069,37 грн, тоді як у липні цей показник був 6 974,61 грн.

Більше половини літніх українців, а саме 55,8%, отримують пенсію, що не перевищує 5 000 грн. До 3 000 грн мають 3,6% громадян, ще 31,6% – у межах 3 001-4 000 грн, а 20,6% отримують від 4 001 до 5 000 грн.

Виплати у розмірі 5 001–10 000 грн призначено 29,1% українців пенсійного віку. Пенсію понад 10 000 грн отримують 15% осіб.

Основна частка, а саме 73%, це пенсіонери за віком, тоді як 14,5% отримують виплати у зв’язку з інвалідністю.

