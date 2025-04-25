Минимальная пенсия 2025: будет ли повышение

Согласно закону о государственном бюджете на 2025 год, прожиточный минимум и минимальная заработная плата не претерпят изменений в этом году. Будут ли изменения в начислении пенсий?

Какой будет минимальная пенсия в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой будет минимальная пенсия в Украине в 2025 году

В 2025 году минимальная пенсия в Украине установлена ​​на уровне 2 361 грн. В марте была проведена индексация, для пенсионеров, которые получают пенсию назначенную в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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25 февраля 2025 года было принято постановление №209 об индексации пенсионных и страховых выплат в 2025 году. Согласно документу, перерасчет проводился для пенсионеров вышедших на пенсию до 31 декабря 2024 года с коэффициентом 1,115.

Пенсионный фонд отмечает, что повышение для пенсионеров произошло следующим образом:

с 3370 грн до 3758 грн (на 388 грн) — для лиц, достигших 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет;

с 2980 грн до 3323 грн (на 343 грн) — для лиц до 70 лет, имеющих страховой стаж 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы (независимо от возраста и продолжительности страхового стажа);

с 3240 грн до 3613 грн (на 373 грн) — для лиц старше 70 лет со стажем 30/35 лет и в возрасте от 75 до 80 лет со стажем 20/25 лет соответственно у женщин и мужчин;

с 3370 грн до 3758 грн (на 388 грн) — для лиц, которым исполнилось 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет;

с 2725 грн до 3038 грн — для неработающих пенсионеров, которые являются получателями минимальной пенсии независимо от ее вида и стажа. Для работающих пенсионеров повышение составило 2361 грн.

Отметим, что условия назначения минимальных размеров зависят не только от возраста, но и от стажа. Учитывается и тот факт, работает пенсионер или не работает. От этого зависит размер назначенной доплаты.

С 1 апреля 2025 года в Украине традиционно состоялась индексация пенсий для работающих пенсионеров. ПФУ автоматически произвел перерасчет пенсий для 629 тыс. работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа.

Отметим, что минимальная заработная плата в 2025 году остается без изменений и составляет 8 000 грн. Прожиточный минимум также не изменилс и равен 2 920 грн в месяц.

Государственная социальная помощь по инвалидности не вырастет, поскольку размер выплат напрямую зависит от прожиточного минимума. Также украинцы, которым в апреле исполнится 70, 75 или 80 лет, имеют право на получение надбавки к пенсии.

В частности:

300 грн — по достижении возраста 70 лет;

456 грн — по достижении 75 лет;

570 грн — пенсионерам в возрасте от 80 лет.

Напоминаем, что в начале января Кабмин установил ограничения на выплату специальных пенсий во время военного положения. Это касается выплат, превышающих 23 610 грн (10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность). Для таких пенсий были установлены коэффициенты, снижающие размер выплат в зависимости от их величины.

Также с 1 июля 2025 года должна состояться пенсионная реформа. Пенсия будет рассчитываться по новой формуле и будет состоять из двух частей. Первая — базовая, 30% от минимальной зарплаты с учетом налогов. Вторая — страховая часть, которая определяется по новой формуле. В новой формуле коэффициент стажа исчезает, а также убирается коэффициент зарплаты.

Необходимо высчитывать, сколько у человека баллов, а затем умножить на стоимость балла. Принцип определения балла очень похож на принцип определения коэффициента зарплаты. То есть по новой формуле, у человека увеличивается и страховая пенсия, и к ней добавляется еще базовая.

Какие требования к стажу для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году продолжается параметрическая пенсионная реформа, которая предусматривает ежегодное увеличение требований к страховому стажу, необходимого при выходе на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Правила выхода на пенсию и стаж для того, чтобы выйти на отдых:

в 60 лет — необходимо проработать не менее 32 лет;

в 63 года — необходимо проработать не менее 22 лет;

в 65 лет — выйти на пенсию можно имея всего 15 лет стажа.

Если стажа не хватает, его можно будет докупить. Для этого необходимо обратиться в налоговую и заключить договор о добровольной уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

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