С начала прошедших суток произошло 164 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 39 авиационных ударов и сбросили 89 управляемых авиационных бомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 659 дронов-камикадзе и осуществили 3355 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 16 ноября 2025

Ситуация в Украине на 16 ноября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Противник нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил 11 управляемых авиационных бомб и осуществил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районе Волчанска и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Богуславки, Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполевка, Дерилово, Колодязи и в сторону населенных пунктов Дружелюбровка, Дробышево и Боровая.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг осуществил 12 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Переездного и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах Миньковки и Предтечиного.

На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак вблизи Плещеевки, Константиновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки и Берестка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Дорожное, Родинское, Новоэкономичное, Мирноград, Покровск, Ровно, Новопавловка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 20 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Сосновка, Привольное, Вороное, Вербовое, Вишневое, Красногорское и Зеленый Гай.

На Гуляйпольском направлении враг 12 раз атаковал позиции Сил обороны в направлениях Варваровки и Затишья.

На Ореховском направлении агрессор провел пять атак вблизи Степногорска, Плавней и Степового.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезных наступательных действия в направлении Антоновского моста.

Потери РФ на 16 ноября 2025

личного состава – около 1 158 260 (+860);

танков – 11 353 (+3);

боевых бронированных машин – 23 591 (+3);

артиллерийских систем – 34 469 (+26);

РСЗО – 1 543 (+2);

средств ПВО – 1 244;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 286 (+409);

крылатых ракет – 3 940;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 464 (+68;

специальной техники – 4 002 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 362-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

