МВФ снял риск для нового транша Украине из-за закона о посылках — СМИ
- МВФ согласовал перенос закона о посылках до конца июля.
- Риски для получения транша в $686 млн сняты.
Международный валютный фонд во время работы миссии в Киеве якобы согласился отсрочить требование о принятии закона о налогообложении международных посылок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с результатами работы миссии МВФ в Киеве.
Перенос закона о налогообложении посылок: что известно
По информации источников издания, закон о налогообложении посылок изначально должен был быть принят до конца марта.
Выполнение этого условия было необходимым для продолжения финансирования.
Еще на прошлой неделе собеседники РБК-Украина утверждали, что МВФ не соглашался на уступки, а без принятия документа получение второго транша было бы невозможным.
Впрочем, по последней информации, миссия МВФ на завершающем этапе работы изменила позицию и согласилась перенести срок принятия закона до конца июля.
Как отмечают источники, это означает, что получение второго транша больше не будет зависеть от результатов рассмотрения законопроекта в Верховной Раде.
По словам собеседников издания, представителей Фонда удалось убедить, что для поддержки законопроекта необходимо дополнительное время для работы с депутатами.
Переговоры, как отмечается, были непростыми.
— От МВФ был однозначный посыл, что это сделано в последний раз, — цитирует издание источник, знакомый с процессом переговоров.
В Фонде, по словам участников переговоров, учли политико-экономические обстоятельства вокруг законопроекта и отсутствие перспективы его быстрого принятия из-за слабой поддержки среди депутатов.
Также обсуждался вопрос повышения налога на прибыль банков до 50%.
По данным источников, МВФ в целом не поддерживает такие инициативы, но не будет возражать, если Рада примет решение о повышении налога.
Кроме того, принятие закона о введении налога на доходы с цифровых платформ в Верховной Раде ожидается уже на следующей неделе.
Стоит отметить, что окончательное решение о предоставлении очередного транша принимает Совет директоров Международного валютного фонда после достижения так называемого staff-level agreement.
После этого результаты переговоров выносят на рассмотрение Совета директоров МВФ, который уже принимает финальное решение о выделении средств.
Staff-level agreement — это предварительная договоренность между экспертами миссии МВФ и властями страны по выполнению условий программы финансирования, экономической политики и дальнейших шагов.
Напомним, что в конце мая Верховная Рада не смогла принять законопроект №12360 о введении ключевых показателей эффективности для Государственной таможенной службы.
Документ также содержал изменения в Таможенный кодекс Украины о введении НДС на международные посылки стоимостью до €150.
Во время голосования во втором чтении и в целом законопроект поддержали лишь 127 народных депутатов при необходимых 226 голосов.
Повторное второе чтение также не набрало достаточной поддержки — за него проголосовали 222 парламентария. Ни одна из 11 поправок к документу также не была поддержана.
Заметим, что введение НДС на посылки стоимостью до €150 было одним из бенчмарков программы финансирования Украины с МВФ, который государство должно было выполнить до марта.