Международный валютный фонд во время работы миссии в Киеве якобы согласился отсрочить требование о принятии закона о налогообложении международных посылок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, знакомые с результатами работы миссии МВФ в Киеве.

Перенос закона о налогообложении посылок: что известно

По информации источников издания, закон о налогообложении посылок изначально должен был быть принят до конца марта.

Сейчас смотрят

Выполнение этого условия было необходимым для продолжения финансирования.

Еще на прошлой неделе собеседники РБК-Украина утверждали, что МВФ не соглашался на уступки, а без принятия документа получение второго транша было бы невозможным.

Впрочем, по последней информации, миссия МВФ на завершающем этапе работы изменила позицию и согласилась перенести срок принятия закона до конца июля.

Как отмечают источники, это означает, что получение второго транша больше не будет зависеть от результатов рассмотрения законопроекта в Верховной Раде.

По словам собеседников издания, представителей Фонда удалось убедить, что для поддержки законопроекта необходимо дополнительное время для работы с депутатами.

Переговоры, как отмечается, были непростыми.

— От МВФ был однозначный посыл, что это сделано в последний раз, — цитирует издание источник, знакомый с процессом переговоров.

В Фонде, по словам участников переговоров, учли политико-экономические обстоятельства вокруг законопроекта и отсутствие перспективы его быстрого принятия из-за слабой поддержки среди депутатов.

Также обсуждался вопрос повышения налога на прибыль банков до 50%.

По данным источников, МВФ в целом не поддерживает такие инициативы, но не будет возражать, если Рада примет решение о повышении налога.

Кроме того, принятие закона о введении налога на доходы с цифровых платформ в Верховной Раде ожидается уже на следующей неделе.

Стоит отметить, что окончательное решение о предоставлении очередного транша принимает Совет директоров Международного валютного фонда после достижения так называемого staff-level agreement.

После этого результаты переговоров выносят на рассмотрение Совета директоров МВФ, который уже принимает финальное решение о выделении средств.

Staff-level agreement — это предварительная договоренность между экспертами миссии МВФ и властями страны по выполнению условий программы финансирования, экономической политики и дальнейших шагов.

Напомним, что в конце мая Верховная Рада не смогла принять законопроект №12360 о введении ключевых показателей эффективности для Государственной таможенной службы.

Документ также содержал изменения в Таможенный кодекс Украины о введении НДС на международные посылки стоимостью до €150.

Во время голосования во втором чтении и в целом законопроект поддержали лишь 127 народных депутатов при необходимых 226 голосов.

Повторное второе чтение также не набрало достаточной поддержки — за него проголосовали 222 парламентария. Ни одна из 11 поправок к документу также не была поддержана.

Заметим, что введение НДС на посылки стоимостью до €150 было одним из бенчмарков программы финансирования Украины с МВФ, который государство должно было выполнить до марта.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.