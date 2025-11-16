Від початку минулої доби відбулося 164 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали 39 авіаційних ударів і скинули 89 керованих авіаційних бомб.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 2 659 дронів-камікадзе та здійснив 3355 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Зараз дивляться

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 16 листопада 2025

Ситуація в Україні на 16 листопада 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Противник завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Богуславки, Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Ямполівка, Дерилове, Колодязі та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Дробишеве й Борова.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив 12 атак на позиції наших підрозділів в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення із противником у районах Міньківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки й Берестка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Соснівка, Привільне, Вороне, Вербове, Вишневе, Красногірське та Зелений Гай.

На Гуляйпільському напрямку ворог 12 разів атакував позиції Сил оборони в напрямках Варварівки та Затишшя.

На Оріхівському напрямку агресор провів п’ять атак поблизу Степногірська, Плавнів та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні наступальні дії в напрямку Антонівського мосту.

Втрати ворога на 16 листопада 2025

особового складу – близько 1 158 260 (+860);

танків – 11 353 (+3);

бойових броньованих машин – 23 591 (+3);

артилерійських систем – 34 469 (+26);

РСЗО – 1 543 (+2);

засобів ППО – 1 244;

літаків – 428;

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81 286 (+409);

крилатих ракет – 3 940;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 464 (+68);

спеціальної техніки – 4 002 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 362-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.