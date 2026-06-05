Избиение ветерана в Киеве: военнослужащему ТЦК и члену ДФТО объявили о подозрении
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему территориального центра комплектования (ТЦК) и члену добровольческого формирования территориальной общины (ДФТО) по делу об избиении ветерана.
Об этом 5 июня сообщили в Главном управлении Нацполиции в городе Киеве.
Избиение ветерана в Киеве: объявлены подозрения
Как напомнили в Нацполиции, избиение ветерана в Киеве произошло 21 мая в Шевченковском районе города на улице Стеценко.
Следствие установило, что вечером группа оповещения Шевченковского районного в городе Киеве ТЦК и СП проводила проверку военно-учетных документов у граждан.
Во время проверки между участниками группы и ветераном, находившимся за рулем остановленного автомобиля, возник конфликт относительно прохождения военной службы.
По версии следствия, во время этого один из военнослужащих несколько раз ударил ветерана руками по телу, а член добровольческого формирования применил слезоточивый газ.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшего остались синяки, которые считаются легкими телесными повреждениями.
Дознаватели Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение):
- 35-летнему военнослужащему Шевченковского районного ТЦК и СП;
- 38-летнему члену добровольческого формирования территориальной общины.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Напомним, что после избиения ветерана в Киеве в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что переведут причастных к инциденту представителей ТЦК в боевые подразделения.