В Украине заочно приговорен к пожизненному заключению российский коллаборант Евгений Балицкий, которого Москва назначила псевдоруководителем оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области.

Пожизненное заключение заочно получил коллаборант Балицкий

Как сообщает Служба безопасности Украины, гауляйтер Запорожья Балицкий организовал массовое похищение и незаконный вывоз украинского зерна в интересах Российской Федерации.

Балицкий взялся за реализацию кремлевских указаний по сплошному ограблению местных фермеров и агрокомпаний после временной оккупации Россией территории южного региона Украины.

Сейчас смотрят

В СБУ отмечают, что российские оккупанты захватывали частное имущество сельхозпредпринимателей, прежде всего украинское зерно, угрожая оружием, тюремным заключением и физической расправой.

После этого коллаборант Балицкий обеспечивал нелегальный вывоз награбленной продукции по заказу России.

Оккупанты перевозили зерно из Мариуполя, а затем в порты Ростова-на-Дону или временно оккупированного Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока, объяснили в Службе безопасности Украины.

По имеющимся данным, только в течение 2025 года гауляйтер организовал похищение почти полумиллиона тонн украинского зерна.

Суд признал Балицкого виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 8 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 (Организация в пособничестве государству-агрессору);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

По данным СБУ, Балицкий уже был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за организацию российского псевдореферендума.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.