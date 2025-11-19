В Україні заочно засуджено до довічного позбавлення волі російського колаборанта Євгена Балицького, якого Москва призначила псевдокерівником окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Довічне ув’язнення заочно отримав колаборант Балицький

Як повідомляє Служба безпеки України, гауляйтер Запоріжжя Балицький організував масове викрадення та незаконне вивезення українського зерна в інтересах Російської Федерації.

Балицький узявся за реалізацію кремлівських вказівок із суцільного пограбування місцевих фермерів та агрокомпаній після тимчасової окупації Росією території південного регіону України.

У СБУ зазначають, що російські окупанти захоплювали приватне майно сільгосппідприємців, насамперед українське зерно, погрожуючи зброєю, тюремним ув’язненням та фізичною розправою.

Після цього колаборант Балицький забезпечував нелегальне вивезення награбованої продукції на замовлення Росії.

Окупанти перевозили зерно з Маріуполя, а далі у порти Ростова-на-Дону або тимчасово окупованого Криму з подальшим переправленням до країн Близького Сходу, пояснили у Службі безпеки України.

За наявними даними, лише протягом 2025 року гауляйтер організував викрадення майже пів мільйона тонн українського зерна.

Суд визнав Балицького винним одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 8 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 (Організація у пособництві державі-агресору);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

За даними СБУ, Балицький вже був заочно засуджений на 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за організацію російського псевдореферендуму.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

