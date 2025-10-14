Бывший народный депутат и предатель Олег Царев, который встал на сторону России, лишен украинского гражданства.

Царева лишили гражданства Украины

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Суспільне со ссылкой на источники.

Утверждается, что указы не публикуют, поскольку они содержат персональные данные, однако они уже подписаны главой государства.

Кроме Олега Царева, Зеленский подписал указы о прекращении гражданства Украины мэру Одессы Геннадию Труханову и артисту балета Сергею Полунину.

Ранее по итогам совещания по ситуации с безопасностью в некоторых регионах Зеленский заявил о подтверждении наличия гражданства России у некоторых лиц.

По словам президента Украины, это принципиальные вопросы, а также он уже подписал соответствующие указы.

Олег Царев: кто это и факты из биографии

Олег Царев — это бывший народный депутат Украины, который встал на сторону Российской Федерации после 2014 года.

По информации из открытых источников, в настоящее время Царев скрывается в России от следствия, возбужденного Генеральной прокуратурой Украины, по обвинению в государственной измене из-за коллаборационизма.

В ноябре 2024 года Олег Царев был заочно осужден и его имущество на сумму 460 млн грн было конфисковано, сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации СБУ, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого).

Суд приговорил Царева к восьми годам тюремного заключения, а также конфисковал все принадлежащее ему имущество:

два имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму — санаторий Кирова и музей Усадьба княгини Барятинской, общая стоимость которых составляет более 456 млн грн;

квартиру в центре Днепра стоимостью 3,2 млн грн;

земельный участок в Киевской области, который оценивается в 1,3 млн грн.

В СБУ сообщили, что коллаборант Царев регулярно финансирует бюджет России в виде уплаты “налогов” за свой рекреационный бизнес в Крыму.

В то же время бывший нардеп финансирует Росгвардию, которой платит за охрану вышеупомянутых объектов.

Суд признал Царева виновным по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (Финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ранее СБУ сообщила Цареву о подозрении по двум статьям УК. Обвинительный акт по этим фактам направлен в суд.

Кроме того, в 2022 году он уже получил первый заочный приговор по другим статьям: 12 лет тюремного заключения.

В октябре 2023 года стало известно о покушении на Олега Царева в Крыму. Тогда сообщалось, что в коллаборанта дважды стреляли на территории санатория во временно оккупированной Ялте.

