Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пяти “чиновникам” оккупационной администрации РФ во временно оккупированной части Донецкой области, причастным к депортации 367 украинских детей в Россию.

СБУ разоблачила “чиновников ДНР”, депортировавших детей

Речь идет о гражданине РФ Михаиле Кушакове – так называемом экс-министре образования и науки ДНР и четырех его сообщниках:

Игоре Лизове – руководителе “администрации Амвросиевского района ДНР»;

Оксане Плотницкой – директоре захваченной Амвросиевской школы-интерната № 4;

Лилии Билык (Доскиной) – заместителе директора захваченной Амвросиевской школы-интерната № 4;

Ирине Шетелю – руководительнице захваченной Углегорской специальной школы-интерната № 6.

По материалам дела, 19 февраля 2022 года фигуранты по заданию Кремля организовали незаконный вывоз 223 воспитанников Амвросиевской общеобразовательной школы-интерната № 4 и 11 воспитанников Докучаевской специальной общеобразовательной школы-интерната № 27 в Курскую область.

В тот же день коллаборанты депортировали в Ростовскую область РФ еще 130 украинских детей, а именно — воспитанников захваченной Углегорской специальной общеобразовательной школы-интерната № 6.

15 марта 2022 года, продолжая выполнение преступного умысла, они депортировали еще трех воспитанников Амвросиевской общеобразовательной школы-интерната № 4 в Курскую область РФ.

При содействии представителей государства-агрессора 159 украинских детей из указанных учреждений передали под опеку в российские семьи. Они до сих пор проживают на территории РФ.

Таким образом, фигуранты дела нарушили требования ст. 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства.

На основании собранных Службой безопасности доказательств пятерым злоумышленникам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку коллаборанты скрываются на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства.

Источник : СБУ

