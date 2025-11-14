Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, который собирал данные для корректировки ракетно-дроновых ударов российских войск по территории Житомирской и Хмельницкой областей.

Об этом сообщает СБУ.

Агент ФСБ корректировал удары врага по энергетическим объектам

По данным следствия, ключевой задачей задержанного было получить и передать оккупантам актуальные фотографии энергогенерирующих и теплоснабжающих объектов в этих регионах.

Сейчас смотрят

Такие материалы позволили бы российской стороне определить техническое состояние предприятий, оценить уровень их защищенности и установить расположение важного оборудования.

— По материалам дела, задержанным агентом оказался гражданин одной из стран Ближнего Востока, проживающий в Звягеле Житомирской области, — говорится в сообщении.

В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал возможность заработать легкие деньги в телеграм-каналах.

Задокументировано, как после вербовки иностранец на собственном автомобиле объезжал маршрут и останавливался возле одной из опорных подстанций, теплоэлектроцентрали и энергообъектов вблизи Хмельницкой АЭС.

Находясь недалеко от потенциальных целей, агент фотографировал их периметры с постами охраны.

Злоумышленник также фиксировал локации блокпостов Сил обороны на въездах в населенные пункты.

Сотрудники СБУ разоблачили агента на начальном этапе его работы на оккупантов и задержали с поличным, когда он фотографировал одну из украинских электроподстанций.

Во время обысков у иностранца изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение

На основе собранных материалов следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 — подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения;

ч. 2 ст. 114-2 — несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других военных формирований, совершенное во время военного положения.

Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплекс мероприятий проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой и Житомирской областях под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.