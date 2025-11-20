В индустриальном парке Коростень (Житомирская область) открылся первый в Украине завод по производству биоклея из гороха.

Инвестором проекта стала компания Коростенский завод МДФ, которая развивает индустриальный парк. Биоклей будет использоваться в процессе производства деревянных экоплит для нужд строительной и мебельной отраслей.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Завод по производству биоклея в Коростене

Проектная мощность нового завода по производству биоклея составляет 3 000 тонн в месяц. На предприятии планируется перерабатывать около 1 млн тонн гороха в год.

Эти объемы более чем в два раза превышают годовой урожай гороха в Украине в 2024 году (465 тыс. тонн), поэтому пока украинские фермеры не нарастят площади под эту культуру, частично потребности производства будут закрываться за счет импортных поставок из Венгрии и Польши.

Сейчас Коростенский завод МДФ ведет консультации с фермерами Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей по расширению посевных площадей и долгосрочным контрактам на поставку гороха.

Плановые объемы производства — 20 тыс. кубометров экоплиты в месяц. Одновременно такое же предприятие компания Коростенский завод МДФ строит в индустриальном парке БФ Терминал (Закарпатская область). 90% экоплит планируется экспортировать.

Эта продукция соответствует регламенту ЕС 2023/1464, который с 06.08.2026 ужесточает требования к содержанию формальдегида в клеевых смесях для производителей плит МДФ и ХДФ.

Общий объем инвестиций в запуск производства биоклея и экоплит составил €40 млн. Для реализации проекта инвестор воспользовался возможностью импортировать оборудование без уплаты НДС, которую законодательство предусматривает для участников индустриальных парков.

Индустриальный парк Коростень имеет площадь 42,2 га. Он объединяет кластер предприятий деревообрабатывающей промышленности, среди которых Украинская холдинговая лесопильная компания, Резалт Эко, Коростенский завод МДФ, БФ Инжиниринг, БФ проект.

В 2024 году ИП Коростень в рамках государственного проекта развития инфраструктуры индустриальных парков на условиях софинансирования 50% на 50% получил от государства 83,5 млн грн для строительства подъездной дороги.

Фото: Дмитрий Кисилевский

