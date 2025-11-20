В индустриальном парке Коростень (Житомирская область) открылся первый в Украине завод по производству биоклея из гороха.

Инвестором проекта стала компания Коростенский завод МДФ, которая развивает индустриальный парк. Биоклей будет использоваться в процессе производства деревянных экоплит для нужд строительной и мебельной отраслей.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Завод по производству биоклея в Коростене

Проектная мощность нового завода по производству биоклея составляет 3 000 тонн в месяц. На предприятии планируется перерабатывать около 1 млн тонн гороха в год.

Эти объемы более чем в два раза превышают годовой урожай гороха в Украине в 2024 году (465 тыс. тонн), поэтому пока украинские фермеры не нарастят площади под эту культуру, частично потребности производства будут закрываться за счет импортных поставок из Венгрии и Польши.

Сейчас Коростенский завод МДФ ведет консультации с фермерами Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей по расширению посевных площадей и долгосрочным контрактам на поставку гороха.

В індустріальному парку Коростень стартувало виробництво біоклею з гороху

Фото: Дмитрий Кисилевський

Плановые объемы производства — 20 тыс. кубометров экоплиты в месяц. Одновременно такое же предприятие компания Коростенский завод МДФ строит в индустриальном парке БФ Терминал (Закарпатская область). 90% экоплит планируется экспортировать.

Эта продукция соответствует регламенту ЕС 2023/1464, который с 06.08.2026 ужесточает требования к содержанию формальдегида в клеевых смесях для производителей плит МДФ и ХДФ.

Общий объем инвестиций в запуск производства биоклея и экоплит составил €40 млн. Для реализации проекта инвестор воспользовался возможностью импортировать оборудование без уплаты НДС, которую законодательство предусматривает для участников индустриальных парков.

В індустріальному парку Коростень стартувало виробництво біоклею з гороху

Фото: Дмитрий Кисилевський

Индустриальный парк Коростень имеет площадь 42,2 га. Он объединяет кластер предприятий деревообрабатывающей промышленности, среди которых Украинская холдинговая лесопильная компания, Резалт Эко, Коростенский завод МДФ, БФ Инжиниринг, БФ проект.

В 2024 году ИП Коростень в рамках государственного проекта развития инфраструктуры индустриальных парков на условиях софинансирования 50% на 50% получил от государства 83,5 млн грн для строительства подъездной дороги.

