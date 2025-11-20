В індустріальному парку Коростень (Житомирська область) відкрився перший в Україні завод з виробництва біоклею з гороху.

Інвестором проєкту стала компанія Коростенський завод МДФ, яка розвиває індустріальний парк. Біоклей буде використовуватись у процесі виробництва дерев’яних екоплит для потреб будівельної та меблевої галузей.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Завод з виробництва біоклею у Коростені

Проєктна потужність нового заводу з виробництва біоклею становить 3 000 тонн на місяць. На підприємстві планується переробляти близько 1 млн тонн гороху на рік.

Ці обсяги більше ніж удвічі перевищують річний урожай гороху в Україні у 2024 році (465 тис. тонн), тому поки українські фермери не наростять площі під цю культуру, частково потреби виробництва будуть закриватися за рахунок імпортних поставок з Угорщини та Польщі.

Наразі Коростенський завод МДФ веде консультації з фермерами Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей щодо розширення посівних площ та довгострокових контрактів на поставку гороху.

В індустріальному парку Коростень стартувало виробництво біоклею з гороху

Фото: Дмитро Кисилевський

Планові обсяги виробництва – 20 тис. кубометрів екоплити на місяць. Одночасно таке ж підприємство компанія Коростенський завод МДФ будує в індустріальному парку БФ Термінал (Закарпатська область). 90% екоплит планується експортувати.

Ця продукція відповідає регламенту ЄС 2023/1464, який з 06.08.2026 посилює вимоги до вмісту формальдегіду у клейових сумішах для виробників плит МДФ та ХДФ.

Загальний обсяг інвестицій у запуск виробництва біоклею та екоплит склав €40 млн. Для реалізації проєкту інвестор скористався можливістю імпортувати обладнання без сплати ПДВ, яку законодавство передбачає для учасників індустріальних парків.

В індустріальному парку Коростень стартувало виробництво біоклею з гороху

Фото: Дмитро Кисилевський

Індустріальний парк Коростень має площу 42,2 га. Він об’єднує кластер підприємств деревообробної промисловості, серед яких Українська холдингова лісопильна компанія, Резалт Еко, Коростенський завод МДФ, БФ Інжинірінг, БФ проект.

У 2024 році ІП Коростень в рамках державного проекту розвитку інфраструктури індустріальних парків на умовах співфінансування 50% на 50% отримав від держави 83,5 млн грн для будівництва під’їзної дороги.

Фармацевтичний завод в Ужгороді

Фото: Дмитро Кисилевський

