В індустріальному парку Коростень стартувало виробництво біоклею з гороху

В індустріальному парку Коростень (Житомирська область) відкрився перший в Україні завод з виробництва біоклею з гороху.

Інвестором проєкту стала компанія Коростенський завод МДФ, яка розвиває індустріальний парк. Біоклей буде використовуватись у процесі виробництва дерев’яних екоплит для потреб будівельної та меблевої галузей.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Завод з виробництва біоклею у Коростені

Проєктна потужність нового заводу з виробництва біоклею становить 3 000 тонн на місяць. На підприємстві планується переробляти близько 1 млн тонн гороху на рік.

Ці обсяги більше ніж удвічі перевищують річний урожай гороху в Україні у 2024 році (465 тис. тонн), тому поки українські фермери не наростять площі під цю культуру, частково потреби виробництва будуть закриватися за рахунок імпортних поставок з Угорщини та Польщі.

Наразі Коростенський завод МДФ веде консультації з фермерами Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей щодо розширення посівних площ та довгострокових контрактів на поставку гороху.

Планові обсяги виробництва – 20 тис. кубометрів екоплити на місяць. Одночасно таке ж підприємство компанія Коростенський завод МДФ будує в індустріальному парку БФ Термінал (Закарпатська область). 90% екоплит планується експортувати.

Ця продукція відповідає регламенту ЄС 2023/1464, який з 06.08.2026 посилює вимоги до вмісту формальдегіду у клейових сумішах для виробників плит МДФ та ХДФ.

Загальний обсяг інвестицій у запуск виробництва біоклею та екоплит склав €40 млн. Для реалізації проєкту інвестор скористався можливістю імпортувати обладнання без сплати ПДВ, яку законодавство передбачає для учасників індустріальних парків.

Індустріальний парк Коростень має площу 42,2 га. Він об’єднує кластер підприємств деревообробної промисловості, серед яких Українська холдингова лісопильна компанія, Резалт Еко, Коростенський завод МДФ, БФ Інжинірінг, БФ проект.

У 2024 році ІП Коростень в рамках державного проекту розвитку інфраструктури індустріальних парків на умовах співфінансування 50% на 50% отримав від держави 83,5 млн грн для будівництва під’їзної дороги.

Фото: Дмитро Кисилевський

