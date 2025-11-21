Графики отключения света на 22 ноября: ограничения будут действовать во всех областях
- Во всех регионах Украины будут ограничивать поставки электроэнергии в субботу, 22 ноября.
- В Укрэнерго и областных компаниях рассказали, как именно будут отключать свет.
Во всех регионах Украины отключат электроснабжение в субботу, 22 ноября.
Отключение света на 22 ноября
Как сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго, время и объем отключений света 22 ноября будут такими:
- графики почасовых ограничений — с 00:00 до 23:59 объемом от 1 до 3,5 очередей;
- графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.
В Укрэнерго подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться, поэтому стоит отслеживать информацию на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
График отключения света в Киеве
В Киеве также будут действовать ограничения электроснабжения в субботу, 22 ноября. В ДТЭК обнародовали график отключения света в столице.
График отключения света в Киевской области
Такими будут графики отключения электричества в Киевской области 22 ноября, сообщает ДТЭК.
График отключения света в Днепре и Днепропетровской области
В компании ДТЭК обнародовали, какими будут ограничения света в Днепре и Днепропетровской области в течение 22 ноября.
График отключения света в Одессе и Одесской области
Стало известно, как будут отключать электроснабжение в Одессе и Одесской области 22 ноября. Соответствующий график опубликовала компания ДТЭК.
График отключения света в Черновцах и Черновицкой области
АО Черновцыоблэнерго обнародовало ориентировочный график подачи электроэнергии для групп потребителей на 22 ноября:
- группа 1: 01:00 — 04:30, 07:00 — 09:30, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;
- группа 2: 00:30 — 03:30, 06:00 — 08:30, 12:30 — 15:00, 19:00 — 20:30;
- группа 3: 00:30 — 02:30, 05:00 — 08:00, 12:00 — 14:30, 19:00 — 21:00;
- группа 4: 02:30 — 06:00, 08:30 — 11:30,15:30 — 18:30, с 22:30;
- группа 5: 00:00 — 02:00, 04:30 — 08:00, 12:30 — 15:00, 19:00 — 22:00;
- группа 6: 00:00 — 02:00,04:30 — 08:00, 11:30 — 13:00, 17:00 — 18:30, с 21:30;
- группа 7: 02:30 — 06:00, 08:30 — 12:00, 15:30 — 17:00, 21:00 — 23:30;
- группа 8: 00:00 — 00:30,03:00 — 06:30, 09:00 — 11:30, 15:30 — 18:30, с 23:00;
- группа 9: 00:00 — 01:30, 04:00 — 07:30, 10:00 — 12:00, 16:30 — 18:30, с 22:30;
- группа 10: 00:30 — 04:00, 06:30 — 08:00, 12:00 — 13:30, 17:30 — 19:30, с 22:30;
- группа 11: 00:30 — 04:00, 06:30 — 08:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00;
- группа 12: 02:00 — 05:30, 08:00 — 11:30, 15:00 — 16:30, 20:30 — 22:30.
График отключения света в Хмельницком и Хмельницкой области
АО Хмельницкоблэнерго обнародовало, какими будут ограничения электроснабжения в субботу.
График отключения света в Сумской области
Завтра, 22 ноября, будут действовать графики почасовых отключений в Сумской области.
Как пишет АО Сумыоблэнерго, в соответствии с командой НЭК Укрэнерго:
- с 00:00 до 08:00 — 2 очереди;
- с 08:00 до 11:00 — 3,5 очереди;
- с 11:00 до 13:00 — 3 очереди;
- с 13:00 до 20:00 — 3,5 очереди;
- с 20:00 до 24:00 — 3 очереди.
График отключения света в Виннице и Винницкой области
Узнать о графиках почасовых отключений света в Винницкой области на 22 ноября можно, посетив официальный сайт Винницаоблэнерго.
График отключения света в Чернигове и Черниговской области
Стало известно, какими будут ограничения электроснабжения в Чернигове и Черниговской области. АО Черниговоблэнерго обнародовало графики отключения света на 22 ноября.
График отключения света в Запорожье и Запорожской области
22 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Как пишет АО Запорожьеоблэнерго, одновременно будут отключаться: с 00:00 до 08:00 — 2 очереди, с 08:00 до 11:00 — 3,5 очереди, с 11:00 до 13:00 — 3 очереди, с 13:00 до 20:00 — 3,5 очереди, с 20:00 до 24:00 — 3 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам) (с учетом 30 минут на переключение):
- 1.1 очередь: 00:00 – 02:30, 06:00 – 09:30, 13:00 – 20:00, 23:30 – 24:00;
- 1.2 очередь: 00:00 – 02:30, 06:00 – 09:30, 16:30 – 20:00, 23:30 – 24:00;
- 2.1 очередь: 07:30 – 13:00, 20:00 – 23:30;
- 2.2 очередь: 00:00 – 02:30, 07:30 – 13:00, 16:30 – 23:30;
- 3.1 очередь: 06:00 – 09:30, 13:00 – 20:00;
- 3.2 очередь: 00:00 – 02:30, 06:00 – 09:30, 13:00 – 20:00;
- 4.1 очередь: 00:00 – 00:30, 09:30 – 16:30, 20:00 – 24:00;
- 4.2 очередь: 02:30 – 06:00, 13:00 – 16:30, 20:00 – 24:00;
- 5.1 очередь: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:30, 16:30 – 23:30;
- 5.2 очередь: 02:30 – 06:00, 09:30 – 13:00, 16:30 – 23:30;
- 6.1 очередь: 02:30 – 06:00, 09:30 – 16:30, 23:30 – 24:00;
- 6.2 очередь 02:30 – 06:00, 09:30 – 16:30, 23:30 – 24:00.
График отключения света во Львове и Львовской области
На официальном сайте ЧАО Львовоблэнерго обнародовали, какими будут отключения в течение дня.
График отключения света в Ивано-Франковской области
АО Прикарпатьеоблэнерго опубликовало графики отключений электроэнергии, которые будут действовать в Ивано-Франковской области 22 ноября.
График отключения света в Волынской области
Завтра, 22 ноября, на территории Волынской области будут применяться меры по ограничению потребления.
Как пишет ЧАО Волыньоблэнерго, графики почасового отключения будут действовать в следующем объеме:
- подочередь 1.1 – 18:00-20:00;
- подочередь 1.2 – 18:00-21:30;
- подочередь 2.1 – 13:00-14:30, 18:00-20:00;
- подочередь 2.2 – 13:00-14:30, 18:00-21:30;
- подочередь 3.1 – 14:30-18:00;
- подочередь 3.2 – 14:30-18:00;
- подочередь 4.2 – 14:30-18:00;
- подочередь 5.1 – 11:00-14:30;
- подочередь 5.2 – 11:00-14:30;
- подочередь 6.1 – 08:00-11:00, 21:30-24:00;
- подочередь 6.2 – 08:00-11:00, 21:30-24:00.
График отключения света в Закарпатской области
ЧАО Закарпатьеоблэнерго опубликовало графики отключений электроэнергии, которые будут действовать в течение 22 ноября.