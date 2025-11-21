Во всех регионах Украины отключат электроснабжение в субботу, 22 ноября.

Отключение света на 22 ноября

Как сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго, время и объем отключений света 22 ноября будут такими:

графики почасовых ограничений — с 00:00 до 23:59 объемом от 1 до 3,5 очередей;

графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

В Укрэнерго подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться, поэтому стоит отслеживать информацию на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

График отключения света в Киеве

В Киеве также будут действовать ограничения электроснабжения в субботу, 22 ноября. В ДТЭК обнародовали график отключения света в столице.

График отключения света в Киевской области

Такими будут графики отключения электричества в Киевской области 22 ноября, сообщает ДТЭК.

График отключения света в Днепре и Днепропетровской области

В компании ДТЭК обнародовали, какими будут ограничения света в Днепре и Днепропетровской области в течение 22 ноября.

График отключения света в Одессе и Одесской области

Стало известно, как будут отключать электроснабжение в Одессе и Одесской области 22 ноября. Соответствующий график опубликовала компания ДТЭК.

График отключения света в Черновцах и Черновицкой области

АО Черновцыоблэнерго обнародовало ориентировочный график подачи электроэнергии для групп потребителей на 22 ноября:

группа 1: 01:00 — 04:30, 07:00 — 09:30, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00;

группа 2: 00:30 — 03:30, 06:00 — 08:30, 12:30 — 15:00, 19:00 — 20:30;

группа 3: 00:30 — 02:30, 05:00 — 08:00, 12:00 — 14:30, 19:00 — 21:00;

группа 4: 02:30 — 06:00, 08:30 — 11:30,15:30 — 18:30, с 22:30;

группа 5: 00:00 — 02:00, 04:30 — 08:00, 12:30 — 15:00, 19:00 — 22:00;

группа 6: 00:00 — 02:00,04:30 — 08:00, 11:30 — 13:00, 17:00 — 18:30, с 21:30;

группа 7: 02:30 — 06:00, 08:30 — 12:00, 15:30 — 17:00, 21:00 — 23:30;

группа 8: 00:00 — 00:30,03:00 — 06:30, 09:00 — 11:30, 15:30 — 18:30, с 23:00;

группа 9: 00:00 — 01:30, 04:00 — 07:30, 10:00 — 12:00, 16:30 — 18:30, с 22:30;

группа 10: 00:30 — 04:00, 06:30 — 08:00, 12:00 — 13:30, 17:30 — 19:30, с 22:30;

группа 11: 00:30 — 04:00, 06:30 — 08:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00;

группа 12: 02:00 — 05:30, 08:00 — 11:30, 15:00 — 16:30, 20:30 — 22:30.

График отключения света в Хмельницком и Хмельницкой области

АО Хмельницкоблэнерго обнародовало, какими будут ограничения электроснабжения в субботу.

График отключения света в Сумской области

Завтра, 22 ноября, будут действовать графики почасовых отключений в Сумской области.

Как пишет АО Сумыоблэнерго, в соответствии с командой НЭК Укрэнерго:

с 00:00 до 08:00 — 2 очереди;

с 08:00 до 11:00 — 3,5 очереди;

с 11:00 до 13:00 — 3 очереди;

с 13:00 до 20:00 — 3,5 очереди;

с 20:00 до 24:00 — 3 очереди.

График отключения света в Виннице и Винницкой области

Узнать о графиках почасовых отключений света в Винницкой области на 22 ноября можно, посетив официальный сайт Винницаоблэнерго.

График отключения света в Чернигове и Черниговской области

Стало известно, какими будут ограничения электроснабжения в Чернигове и Черниговской области. АО Черниговоблэнерго обнародовало графики отключения света на 22 ноября.

График отключения света в Запорожье и Запорожской области

22 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Как пишет АО Запорожьеоблэнерго, одновременно будут отключаться: с 00:00 до 08:00 — 2 очереди, с 08:00 до 11:00 — 3,5 очереди, с 11:00 до 13:00 — 3 очереди, с 13:00 до 20:00 — 3,5 очереди, с 20:00 до 24:00 — 3 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1 очередь: 00:00 – 02:30, 06:00 – 09:30, 13:00 – 20:00, 23:30 – 24:00;

1.2 очередь: 00:00 – 02:30, 06:00 – 09:30, 16:30 – 20:00, 23:30 – 24:00;

2.1 очередь: 07:30 – 13:00, 20:00 – 23:30;

2.2 очередь: 00:00 – 02:30, 07:30 – 13:00, 16:30 – 23:30;

3.1 очередь: 06:00 – 09:30, 13:00 – 20:00;

3.2 очередь: 00:00 – 02:30, 06:00 – 09:30, 13:00 – 20:00;

4.1 очередь: 00:00 – 00:30, 09:30 – 16:30, 20:00 – 24:00;

4.2 очередь: 02:30 – 06:00, 13:00 – 16:30, 20:00 – 24:00;

5.1 очередь: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:30, 16:30 – 23:30;

5.2 очередь: 02:30 – 06:00, 09:30 – 13:00, 16:30 – 23:30;

6.1 очередь: 02:30 – 06:00, 09:30 – 16:30, 23:30 – 24:00;

6.2 очередь 02:30 – 06:00, 09:30 – 16:30, 23:30 – 24:00.

График отключения света во Львове и Львовской области

На официальном сайте ЧАО Львовоблэнерго обнародовали, какими будут отключения в течение дня.

График отключения света в Ивано-Франковской области

АО Прикарпатьеоблэнерго опубликовало графики отключений электроэнергии, которые будут действовать в Ивано-Франковской области 22 ноября.

График отключения света в Волынской области

Завтра, 22 ноября, на территории Волынской области будут применяться меры по ограничению потребления.

Как пишет ЧАО Волыньоблэнерго, графики почасового отключения будут действовать в следующем объеме:

подочередь 1.1 – 18:00-20:00;

подочередь 1.2 – 18:00-21:30;

подочередь 2.1 – 13:00-14:30, 18:00-20:00;

подочередь 2.2 – 13:00-14:30, 18:00-21:30;

подочередь 3.1 – 14:30-18:00;

подочередь 3.2 – 14:30-18:00;

подочередь 4.2 – 14:30-18:00;

подочередь 5.1 – 11:00-14:30;

подочередь 5.2 – 11:00-14:30;

подочередь 6.1 – 08:00-11:00, 21:30-24:00;

подочередь 6.2 – 08:00-11:00, 21:30-24:00.

График отключения света в Закарпатской области

ЧАО Закарпатьеоблэнерго опубликовало графики отключений электроэнергии, которые будут действовать в течение 22 ноября.

