Внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції, повідомили у Міненерго.

Міненерго про наслідки масованих атак РФ

У результаті масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції, враховуючи це наша країна не здійснює експорт електроенергії в європейські країни.

– Вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання, – проінформувало Міненерго.

У відомстві наголосили, що можливості теплових та гідроелектростанцій виробляти електроенергію значно знизились, а потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак.

Зараз дивляться

– Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється, – додали у відомстві.

Нагадаємо, що останніми днями ширяться запитання, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни. У контексті цього Міненерго і оприлюднило дане пояснення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.