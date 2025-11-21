Внаслідок атак РФ пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції – Міненерго
- У результаті російських атак були пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції.
- Тож Україна не здійснює експорт електроенергії в європейські країни.
- Наразі електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання.
Внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції, повідомили у Міненерго.
Міненерго про наслідки масованих атак РФ
У результаті масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції, враховуючи це наша країна не здійснює експорт електроенергії в європейські країни.
– Вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання, – проінформувало Міненерго.
У відомстві наголосили, що можливості теплових та гідроелектростанцій виробляти електроенергію значно знизились, а потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак.
– Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється, – додали у відомстві.
Нагадаємо, що останніми днями ширяться запитання, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни. У контексті цього Міненерго і оприлюднило дане пояснення.