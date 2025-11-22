Ежегодно в четвертую субботу ноября украинцы по всему миру зажигают свечи памяти, чтобы почтить миллионы жертв Голодомора 1932-1933 годов и других периодов голода (1921-1923 и 1946-1947 годов), которые устроила советская тоталитарная власть против нашего народа.

Зажги свечу памяти

Украинцев призывают в 16:00 присоединиться к общенациональной минуте молчания и акции Зажги свечу памяти. Чтобы свет от свечей стал символом скорби по жертвам голодоморов и символом несокрушимости во время полномасштабной войны в Украине.

Сейчас смотрят

Исследование Голодомора и акция свеча памяти

Известным исследователем искусственного Голодомора 1932-1933 годов был американский историк, политолог и журналист Джеймс Мейс. Именно благодаря его исследованиям мир узнал о масштабах истребления украинцев во время Голодомора, сообщает Институт национальной памяти.

Джеймс Мейс был автором отчета комиссии Конгресса США по изучению Голодомора 1932-1933 годов, в котором голод впервые классифицировали как геноцид. Джеймс Мейс собрал документальные материалы для книги Роберта Конквеста Жатва скорби. Советская коллективизация и Голодомор (1986).

Отец Мейса происходил из индейского племени чероки, которое американское правительство в 1830-х заставило выселиться с коренных земель в Северной Каролине и Джорджии в Оклахому. Отсюда у Мейса и интерес к геноцидам.

Известно, что исследования Джеймса Мейса о голодоморах в Украине на Западе не воспринимали, он нажил себе влиятельных врагов. В 1993 году Мейс переехал жить в Киев, где женился на писательнице Наталье Дзюбенко.

Джеймс Мейс был профессором политологии в Киево-Могилянской академии.

Именно Джеймс Мейс стал автором идеи Зажги свечу памяти.

18 февраля 2003 года Джеймс Мейс в газете День опубликовал колонку Свеча в окне. Он писал, что в 30-х годах украинцы стали жертвами геноцида и были настолько искалеченными, что многие недостатки, сегодня присущие украинскому государству, возникают именно из этого.

— Как иностранец, я чувствую себя не очень уютно, давая политические советы — даже под возгласы некоторых коммунистов, что мне следовало бы вернуться к своим индейцам… Я же хочу предложить лишь акт национальной памяти, доступный каждому: в национальный день памяти жертв 1933-го (в четвертую субботу ноября) определить время, когда каждый член этой нации, где почти каждая семья потеряла кого-то из близких, зажжет в своем окне свечу в память об умерших, — подчеркнул Джеймс Мейс.

История Дня памяти жертв Голодоморов

День памяти жертв Голодоморов своим указом от 26 ноября 1998 года учредил президент Леонид Кучма. Этот день отмечают в четвертую субботу ноября.

Напомним, что в 2006 году Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. События 1921-1923 и 1946-1947 годов квалифицированы как голод. В 2008 году в Киеве создали Национальный музей Голодомора-геноцида.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.