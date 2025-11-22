Щороку в четверту суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки пам’яті, щоб вшанувати мільйони жертв Голодомору 1932-1933 років та інших періодів голоду (1921-1923 і 1946-1947 років), які влаштовувала радянська тоталітарна влада проти нашого народу.

Запали свічку пам’яті

Українців закликають о 16:00 долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання та акції Запали свічку пам’яті. Щоб світло від свічок стало символом скорботи за жертвами голодоморів і символом незламності у час повномасштабної війни в Україні.

Зараз дивляться

Дослідження Голодомору та акція свічка пам’яті

Відомим дослідником штучного Голодомору 1932-33 років був американський історик, політолог і журналіст Джеймс Мейс. Саме завдяки його дослідженням світ дізнався про масштаби винищення українців під час Голодомору, повідомляє Інститут національної пам’яті.

Джеймс Мейс був автором звіту комісії Конгресу США з вивчення Голодомору 1932-1933 років, в якому голод вперше класифікували як геноцид. Джеймс Мейс зібрав документальні матеріали для книги Роберта Конквеста Жнива скорботи. Радянська колективізація і Голодомор (1986).

Батько Мейса походив з індіанського племені черокі, яке американський уряд у 1830-х змусив виселитися з корінних земель у Північній Кароліні й Джорджії до Оклахоми. Звідси у Мейса й зацікавлення геноцидами.

Відомо, що дослідження Джеймса Мейса про голодомори в Україні на Заході не сприймали, тож він нажив собі впливових ворогів. У 1993 році Мейс переїхав жити до Києва, де одружився з письменницею Наталією Дзюбенко.

Джеймс Мейс був професором політології у Києво-Могилянській академії.

Саме Джеймс Мейс став автором ідеї Запали свічку пам’яті.

18 лютого 2003 року Джеймс Мейс у газеті День опублікував колонку Свіча у вікні. Він писав, що у 30-х роках українці стали жертвами геноциду й були настільки покаліченими, що багато які вади, сьогодні притаманні українській державі, виникають саме з цього.

– Як іноземець, я почуваюся не дуже затишно, даючи політичні поради – навіть під вигуки деяких комуністів, що мені слід було б повернутися до своїх індіанців… Я ж хочу запропонувати лише акт національної пам’яті, доступний кожному: в національний день пам’яті жертв 1933-го (в четверту суботу листопада) визначити час, коли кожен член цієї нації, де майже кожна родина втратила когось із близьких, запалить у своєму вікні свічку в пам’ять про померлих, – наголосив Джеймс Мейс.

Історія Дня пам’яті жертв Голодоморів

День пам’яті жертв Голодоморів своїм указом від 26 листопада 1998 року заснував президент Леонід Кучма. Цей день відзначають у четверту суботу листопада.

Нагадаємо, що у 2006 році Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Події 1921-1923 та 1946-1947 років кваліфіковані як голод. У 2008 році у Києві створили Національний музей Голодомору-геноциду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.