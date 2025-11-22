Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины и директивы для переговоров о прекращении войны.

Об этом сообщает Офис Президента.

Украина и США проведут консультации в Швейцарии

Отмечается, что в ближайшие дни состоятся консультации с партнерами о дальнейших шагах для завершения войны.

В ОП напомнили, что накануне президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации и определил директивы для ее работы.

— Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны, — сообщили в ОП.

Украина рассчитывает на результативные переговоры и готова действовать быстро, чтобы приблизить справедливый мир.

В ОП подчеркнули, что представители Украины во время консультаций «будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности».

Секретарь СНБО Рустем Умеров уточнил, что в Швейцарии стартуют переговоры между представителями Украины и США о потенциальных параметрах будущего мирного соглашения.

По его словам, Украина вступает в процесс с четким видением своих интересов.

Консультации должны согласовать дальнейшие шаги, и украинская сторона готова к предметной и профессиональной работе ради национальной безопасности.

Указ Зеленского о составе делегации

Президент Украины подписал Указ №854/2025, которым официально сформирована делегация для переговоров с США, другими международными партнерами и представителями Российской Федерации с целью достижения справедливого и устойчивого мира.

В состав делегации назначены:

Андрей Ермак — руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;

Рустем Умеров — секретарь СНБО;

Кирилл Буданов — начальник ГУР МО Украины;

Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба ВСУ;

Олег Иващенко — председатель Службы внешней разведки Украины;

Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел;

Евгений Острянский — первый заместитель секретаря СНБО;

Александр Поклад — заместитель председателя СБУ;

Александр Бевз — советник руководителя Офиса Президента.

Указ также предоставляет главе делегации право по согласованию с Президентом вносить изменения в ее состав, а для работы — привлекать специалистов государственных органов, предприятий, учреждений, а также экспертов и научных советников с их согласия.

