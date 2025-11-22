Зеленский утвердил состав делегации для консультаций с США по “мирному плану”
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины и директивы для переговоров о прекращении войны.
Об этом сообщает Офис Президента.
Украина и США проведут консультации в Швейцарии
Отмечается, что в ближайшие дни состоятся консультации с партнерами о дальнейших шагах для завершения войны.
В ОП напомнили, что накануне президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации и определил директивы для ее работы.
— Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны, — сообщили в ОП.
Украина рассчитывает на результативные переговоры и готова действовать быстро, чтобы приблизить справедливый мир.
В ОП подчеркнули, что представители Украины во время консультаций «будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности».
Секретарь СНБО Рустем Умеров уточнил, что в Швейцарии стартуют переговоры между представителями Украины и США о потенциальных параметрах будущего мирного соглашения.
По его словам, Украина вступает в процесс с четким видением своих интересов.
Консультации должны согласовать дальнейшие шаги, и украинская сторона готова к предметной и профессиональной работе ради национальной безопасности.
Указ Зеленского о составе делегации
Президент Украины подписал Указ №854/2025, которым официально сформирована делегация для переговоров с США, другими международными партнерами и представителями Российской Федерации с целью достижения справедливого и устойчивого мира.
В состав делегации назначены:
- Андрей Ермак — руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;
- Рустем Умеров — секретарь СНБО;
- Кирилл Буданов — начальник ГУР МО Украины;
- Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба ВСУ;
- Олег Иващенко — председатель Службы внешней разведки Украины;
- Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел;
- Евгений Острянский — первый заместитель секретаря СНБО;
- Александр Поклад — заместитель председателя СБУ;
- Александр Бевз — советник руководителя Офиса Президента.
Указ также предоставляет главе делегации право по согласованию с Президентом вносить изменения в ее состав, а для работы — привлекать специалистов государственных органов, предприятий, учреждений, а также экспертов и научных советников с их согласия.