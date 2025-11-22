Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України та директиви для переговорів щодо закінчення війни.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Україна і США проведуть консультації у Швейцарії

Зазначається, що вже найближчими днями відбудуться консультації з партнерами щодо подальших кроків для завершення війни.

В ОП нагадали, що напередодні президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації та визначив директиви для її роботи.

— Як і домовились із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни, — повідомили в ОП.

Україна розраховує на результативні перемовини і готова діяти швидко, аби наблизити справедливий мир.

В ОП наголосили, що представники України під час консультацій “захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки”.

Секретар РНБО Рустем Умєров уточнив, що у Швейцарії стартують перемовини між представниками України та США щодо потенційних параметрів майбутньої мирної угоди.

За його словами, Україна входить у процес із чітким баченням своїх інтересів.

Консультації мають узгодити подальші кроки, і українська сторона готова до предметної та професійної роботи задля національної безпеки.

Указ Зеленського про склад делегації

Президент України підписав Указ №854/2025, яким офіційно сформовано делегацію для переговорів зі США, іншими міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації з метою досягнення справедливого й сталого миру.

До складу делегації призначені:

Андрій Єрмак — Керівник Офісу Президента України, глава делегації;

Рустем Умєров — Секретар РНБО;

Кирило Буданов — начальник ГУР МО України;

Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу ЗСУ;

Олег Іващенко — Голова Служби зовнішньої розвідки України;

Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ;

Євгеній Острянський — Перший заступник Секретаря РНБО;

Олександр Поклад — заступник Голови СБУ;

Олександр Бевз — радник Керівника Офісу Президента.

Указ також надає главі делегації право за погодженням із Президентом вносити зміни до її складу, а для роботи — залучати фахівців державних органів, підприємств, установ, а також експертів та наукових радників за їх згодою.

