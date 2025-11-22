Зеленський затвердив склад делегації для консультацій із США щодо “мирного плану”
Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України та директиви для переговорів щодо закінчення війни.
Про це повідомляє Офіс Президента.
Україна і США проведуть консультації у Швейцарії
Зазначається, що вже найближчими днями відбудуться консультації з партнерами щодо подальших кроків для завершення війни.
В ОП нагадали, що напередодні президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації та визначив директиви для її роботи.
— Як і домовились із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни, — повідомили в ОП.
Україна розраховує на результативні перемовини і готова діяти швидко, аби наблизити справедливий мир.
В ОП наголосили, що представники України під час консультацій “захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки”.
Секретар РНБО Рустем Умєров уточнив, що у Швейцарії стартують перемовини між представниками України та США щодо потенційних параметрів майбутньої мирної угоди.
За його словами, Україна входить у процес із чітким баченням своїх інтересів.
Консультації мають узгодити подальші кроки, і українська сторона готова до предметної та професійної роботи задля національної безпеки.
Указ Зеленського про склад делегації
Президент України підписав Указ №854/2025, яким офіційно сформовано делегацію для переговорів зі США, іншими міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації з метою досягнення справедливого й сталого миру.
До складу делегації призначені:
- Андрій Єрмак — Керівник Офісу Президента України, глава делегації;
- Рустем Умєров — Секретар РНБО;
- Кирило Буданов — начальник ГУР МО України;
- Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу ЗСУ;
- Олег Іващенко — Голова Служби зовнішньої розвідки України;
- Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ;
- Євгеній Острянський — Перший заступник Секретаря РНБО;
- Олександр Поклад — заступник Голови СБУ;
- Олександр Бевз — радник Керівника Офісу Президента.
Указ також надає главі делегації право за погодженням із Президентом вносити зміни до її складу, а для роботи — залучати фахівців державних органів, підприємств, установ, а також експертів та наукових радників за їх згодою.