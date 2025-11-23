Графики отключения света на 24 ноября: обновленные данные от ДТЭК
В понедельник, 24 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света 24 ноября: что известно
В компании отметили, что причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
Графики почасовых отключений света:
- с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей.
Графики ограничения мощности:
- с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Время и объем применения ограничений могут измениться.
Отключение света в Киеве
В Киеве завтра продолжат действовать графики отключений для бытовых потребителей.
Максимальная продолжительность самого длительного отключения для полуочереди составит 7,5 часа.
ДТЭК опубликовала графики отключений для всех очередей в столице.
- 1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00 и с 08:30 до 16:00;
- 1.2 очередь — света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 23:00;
- 2.1 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 23:00;
- 2.2 очередь — света не будет с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 23:00;
- 3.1 очередь — света не будет с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
- 3.2 очередь — света не будет с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
- 4.1 очередь — света не будет с 12:00 до 19:00;
- 4.2 очередь — света не будет с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
- 5.1 очередь — света не будет с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:00;
- 5.2 очередь — света не будет с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:00;
- 6.1 очередь — света не будет с 06:00 до 12:30 и с 15:30 до 20:00;
- 6.2 очередь — света не будет с 15:30 до 20:00.
Графики отключения света в Киевской области
В Киевской области завтра будут действовать следующие графики.
Графики отключения света в Днепропетровской области
ДТЭК предоставила графики отключений света для Днепропетровской области на понедельник, 24 ноября.
Графики отключения света в Одесской области
Известны графики отключений света для Одесской области на понедельник, 24 ноября.