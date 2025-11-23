В понедельник, 24 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 24 ноября: что известно

В компании отметили, что причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Сейчас смотрят

Графики почасовых отключений света:

  • с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности:

  • с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Время и объем применения ограничений могут измениться.

Отключение света в Киеве

В Киеве завтра продолжат действовать графики отключений для бытовых потребителей.

Максимальная продолжительность самого длительного отключения для полуочереди составит 7,5 часа.

ДТЭК опубликовала графики отключений для всех очередей в столице.

Відключення світла, Київ, 24 листопада
Відключення світла, Київська область, 24 листопада 2
Відключення світла, Київ, 24 листопада
Відключення світла, Київська область, 24 листопада 2
  • 1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00 и с 08:30 до 16:00;
  • 1.2 очередь — света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 23:00;
  • 2.1 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 23:00;
  • 2.2 очередь — света не будет с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 23:00;
  • 3.1 очередь — света не будет с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 3.2 очередь — света не будет с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 4.1 очередь — света не будет с 12:00 до 19:00;
  • 4.2 очередь — света не будет с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 5.1 очередь — света не будет с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:00;
  • 5.2 очередь — света не будет с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:00;
  • 6.1 очередь — света не будет с 06:00 до 12:30 и с 15:30 до 20:00;
  • 6.2 очередь — света не будет с 15:30 до 20:00.

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области завтра будут действовать следующие графики.

Відключення світла, Київська область, 24 листопада
Відключення світла, Київська область, 24 листопада 2
Відключення світла, Київська область, 24 листопада
Відключення світла, Київська область, 24 листопада 2

Графики отключения света в Днепропетровской области

ДТЭК предоставила графики отключений света для Днепропетровской области на понедельник, 24 ноября.

Відключення світла, Дніпропетровська область, 24 листопада 1
Відключення світла, Дніпропетровська область, 24 листопада 2
Відключення світла, Дніпропетровська область, 24 листопада 1
Відключення світла, Дніпропетровська область, 24 листопада 2

Графики отключения света в Одесской области

Известны графики отключений света для Одесской области на понедельник, 24 ноября.

Відключення світла, Одеська область, 24 листопада
Відключення світла, Одеська область, 24 листопада 2
Відключення світла, Одеська область, 24 листопада
Відключення світла, Одеська область, 24 листопада 2
Читайте также
Как узнать свою группу отключения света: список областей
Світло електроенергія

Связанные темы:

Отключение электроэнергиивідключення світлаВойна в УкраинеДТЭКУкренерго
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.