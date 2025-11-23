В понедельник, 24 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 24 ноября: что известно

В компании отметили, что причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

Графики почасовых отключений света:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Время и объем применения ограничений могут измениться.

Отключение света в Киеве

В Киеве завтра продолжат действовать графики отключений для бытовых потребителей.

Максимальная продолжительность самого длительного отключения для полуочереди составит 7,5 часа.

ДТЭК опубликовала графики отключений для всех очередей в столице.

1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00 и с 08:30 до 16:00;

1.2 очередь — света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 23:00;

2.1 очередь — света не будет с 00:00 до 02:00, с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 23:00;

2.2 очередь — света не будет с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 12:30 и с 18:30 до 23:00;

3.1 очередь — света не будет с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;

3.2 очередь — света не будет с 01:30 до 05:30, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;

4.1 очередь — света не будет с 12:00 до 19:00;

4.2 очередь — света не будет с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;

5.1 очередь — света не будет с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:00;

5.2 очередь — света не будет с 05:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:00;

6.1 очередь — света не будет с 06:00 до 12:30 и с 15:30 до 20:00;

6.2 очередь — света не будет с 15:30 до 20:00.

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области завтра будут действовать следующие графики.

Графики отключения света в Днепропетровской области

ДТЭК предоставила графики отключений света для Днепропетровской области на понедельник, 24 ноября.

Графики отключения света в Одесской области

Известны графики отключений света для Одесской области на понедельник, 24 ноября.

