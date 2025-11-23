У понеділок, 24 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла 24 листопада: що відомо

В компанії зазначили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Графіки погодинних відключень світла:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Відключення світла в Києві

В Києві завтра продовжать діяти графіки відключень для побутових споживачів.

Максимальна тривалість найдовшого відключення для напівчерги складе 7,5 години.

ДТЕК опублікувала графіки вимкнення для усіх черг в столиці.

1.1 черга – світла не буде з 00:00 до 02:00 та з 08:30 до 16:00;

1.2 черга – світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 23:00;

2.1 черга – світла не буде з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 23:00;

2.2 черга – світла не буде з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 12:30 та з 18:30 до 23:00;

3.1 черга – світла не буде з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;

3.2 черга – світла не буде з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;

4.1 черга – світла не буде з 12:00 до 19:00;

4.2 черга – світла не буде з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;

5.1 черга – світла не буде з 05:00 до 09:00, та з 15:30 до 19:00;

5.2 черга – світла не буде з 05:00 до 09:00, та з 15:30 до 19:00;

6.1 черга – світла не буде з 06:00 до 12:30 та з 15:30 до 20:00;

6.2 черга – світла не буде з 15:30 до 20:00.

Графіки відключення світла у Київській області

На Київщині завтра діятимуть наступні графіки.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області

ДТЕК надала графіки відключень світла для Дніпропетровської області у понеділок, 24 листопада.

Графіки відключення світла в Одеській області

Відомі графіки відключень світла для Одещини у понеділок, 24 листопада.

