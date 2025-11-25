Совместные проекты и €300 млн: Украина интегрируется в новую оборонную архитектуру ЕС
- Украина становится полноценной частью европейской оборонной архитектуры и будет участвовать в программе EDIP наравне с государствами ЕС.
- 300 млн евро из бюджета программы (общий — 1,5 млрд евро) будет направлено на поддержку и развитие украинской оборонной промышленности.
Украина станет полноценной частью новой европейской оборонной архитектуры в рамках программы EDIP (European Defence Industry Programme).
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге 25 ноября.
Что предусматривает участие Украины
Кубилюс подчеркнул, что Украина сможет не только участвовать в юридической структуре программы, но и создавать совместные европейские оборонные проекты.
— Это означает не просто присутствие в наших механизмах, а реальное участие в формировании новых совместных производств и технологий, которые станут основой будущей безопасности Европы, — заявил еврокомиссар.
По его словам, программа позволит интегрировать украинские технологии, испытанные в реальных условиях войны, в промышленную цепочку ЕС.
— Это усилит и Европу, и Украину одновременно. Оборона Украины может согласовываться с европейской обороной — мы нуждаемся в этих украинских инновациях, даже если Украина нуждается в нас, — убежден Кубилюс.
EDIP имеет бюджет €1,5 млрд на 2025–2027 годы.
Из них €300 млн направят на поддержку оборонной промышленности Украины.
Программа предусматривает совместные закупки оборонной продукции, совместные цепочки поставок и производство, быструю мобилизацию промышленных мощностей, а также создание единого механизма обеспечения безопасности и доступности оборонных продуктов в Европе.
— Теперь период подготовки завершен — мы должны переходить к действиям. Без EDIP не будет убедительных результатов для европейской оборонной готовности, — подчеркнул еврокомиссар.
Напомним, что программу EDIP предложила Еврокомиссия весной 2024 года как ключевой инструмент для укрепления оборонной промышленности ЕС.