Украина станет полноценной частью новой европейской оборонной архитектуры в рамках программы EDIP (European Defence Industry Programme).

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге 25 ноября.

Что предусматривает участие Украины

Кубилюс подчеркнул, что Украина сможет не только участвовать в юридической структуре программы, но и создавать совместные европейские оборонные проекты.

— Это означает не просто присутствие в наших механизмах, а реальное участие в формировании новых совместных производств и технологий, которые станут основой будущей безопасности Европы, — заявил еврокомиссар.

По его словам, программа позволит интегрировать украинские технологии, испытанные в реальных условиях войны, в промышленную цепочку ЕС.

— Это усилит и Европу, и Украину одновременно. Оборона Украины может согласовываться с европейской обороной — мы нуждаемся в этих украинских инновациях, даже если Украина нуждается в нас, — убежден Кубилюс.

EDIP имеет бюджет €1,5 млрд на 2025–2027 годы.

Из них €300 млн направят на поддержку оборонной промышленности Украины.

Программа предусматривает совместные закупки оборонной продукции, совместные цепочки поставок и производство, быструю мобилизацию промышленных мощностей, а также создание единого механизма обеспечения безопасности и доступности оборонных продуктов в Европе.

— Теперь период подготовки завершен — мы должны переходить к действиям. Без EDIP не будет убедительных результатов для европейской оборонной готовности, — подчеркнул еврокомиссар.

Напомним, что программу EDIP предложила Еврокомиссия весной 2024 года как ключевой инструмент для укрепления оборонной промышленности ЕС.

Источник : Укринформ

