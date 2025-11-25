В Киеве и ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России.

О ситуации сообщили Министерство энергетики Украины и ГП НАЭК Энергоатом.

Отключение электроэнергии в Украине 25 ноября: что известно

В ночь с 24 на 25 ноября враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

По данным Укрэнерго, это была уже шестая массированная ракетно-дроновая атака на энергообъекты Украины за последние два месяца.

В результате атаки на утро обесточены более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тыс. в Одесской, 13 тыс. в Черниговской, более 21 тыс. в Днепропетровской и более 8 тыс. в Харьковской.

Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях применены аварийные отключения.

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений.

Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах облэнерго соответствующего региона.

Аварийные отключения в Киеве

Киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве по распоряжению НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии.

В КГГА напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Энергетики призывают разумно относиться к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.

Сейчас специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценное снабжение светом в каждый дом.

Минэнерго призывает потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

