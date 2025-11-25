В Киеве и ряде областей аварийные отключения после атаки РФ: где нет света
В Киеве и ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России.
О ситуации сообщили Министерство энергетики Украины и ГП НАЭК Энергоатом.
Отключение электроэнергии в Украине 25 ноября: что известно
В ночь с 24 на 25 ноября враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.
По данным Укрэнерго, это была уже шестая массированная ракетно-дроновая атака на энергообъекты Украины за последние два месяца.
В результате атаки на утро обесточены более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тыс. в Одесской, 13 тыс. в Черниговской, более 21 тыс. в Днепропетровской и более 8 тыс. в Харьковской.
Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.
Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях применены аварийные отключения.
Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений.
Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах облэнерго соответствующего региона.
Аварийные отключения в Киеве
Киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве по распоряжению НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии.
В КГГА напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
Энергетики призывают разумно относиться к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.
Сейчас специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценное снабжение светом в каждый дом.
Минэнерго призывает потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.