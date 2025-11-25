У Києві та низці областей запроваджено аварійні відключення електроенергії після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії.

Про ситуацію повідомили Міністерство енергетики України та ДП НАЕК Енергоатом.

Відключення електроенергії в Україні 25 листопада: що відомо

У ніч з 24 на 25 листопада ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.

За даними Укренерго, це була вже шоста масована ракетно-дронова атака на енергооб’єкти України за останні два місяці.

Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тис. в Одеській, 13 тис. у Чернігівській, понад 21 тис. на Дніпропетровщині та понад 8 тис. на Харківщині.

У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень.

Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках обленерго відповідного регіону.

Аварійні відключення в Києві

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Києві за розпорядженням НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії.

У КМДА нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів.

Наразі спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки.

Міненерго закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

