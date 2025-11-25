Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час онлайн-зустрічі Коаліції рішучих 25 листопада оптимістично оцінив останні переговори щодо досягнення “мирної угоди” між Україною та РФ.

Стармер про прогрес у мирних переговорах

Як пише The Guardian, посилаючись на Стармера, під час переговорів щодо американських “мирних” пропозицій “було досягнуто прогресу. Він привітав деякі з досягнень, які зараз стали відомі.

Стармер зазначив, що Україна “запропонувала деякі конструктивні зміни” до проєкту США, які підтримали європейські радники з національної безпеки.

– Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогоднішні ознаки вказують на те, що більша частина тексту, як вказує Володимир (Зеленський, – Ред.), може бути ухвалена, – сказав британський премʼєр.

Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон сказав, що “нарешті з’явилася можливість досягти реального прогресу на шляху до справжнього миру” між Україною та РФ.

До того ж, Кір Стармер закликав лідерів Коаліції бажаючих “закріпити” свої зобов’язання щодо потенційної миротворчої операції в Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що “багатонаціональні сили України” відіграватимуть “важливу роль” у гарантуванні безпеки країни.

– Я закликаю колег, які беруть участь у сьогоднішній телефонній конференції, підтвердити свої національні зобов’язання, тому що ми маємо забезпечити наявність найпотужніших можливостей і найнадійніших планів. Ми також обговоримо наступні кроки з американськими військовими щодо їхнього власного планування, – додав він.

Він наголосив, що до цього питання варто повернутися з сильною політичною гарантією, щоб показати РФ, “що ми серйозно ставимося до реагування на будь-які порушення”.

Також Стармер закликав до “повного ембарго на російську енергію”, щоб зберегти тиск на Москву, зазначивши, що останні заходи вже дали результат.

Крім того, він повідомив, що Великобританія надішле до України більше ракет протиповітряної оборони в найближчі тижні.

