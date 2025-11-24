Возможно, происходит “что-то хорошее” на мирных переговорах по Украине — Трамп
- Президент США Дональд Трамп на фоне переговоров в Женеве заявил, что в процессе урегулирования войны может произойти "что-то хорошее".
- В своей публикации в Truth Social он выразил оптимизм по поводу большого прогресса, хотя и призвал "не верить, пока не увидите".
Президент США Дональд Трамп на фоне переговоров в Женеве заявил, что может произойти “что-то хорошее” в процессе урегулирования развязанной полномасштабной войны России против Украины.
Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, сообщает Sky News.
Трамп о переговорах между Украиной и Россией
— Неужели действительно возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут большой прогресс? Не верьте, пока не увидите, но происходит что-то хорошее. Боже, благослови Америку, — написал он.
23 ноября завершились переговоры между украинской и американской делегациями в Женеве. Они обсудили предложенный США “мирный план” по Украине.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о достижении ощутимого прогресса в вопросе урегулирования войны и заявил, что Киев считает встречу очень продуктивной.
По его словам, происходит движение вперед к установлению справедливого и прочного мира.
В Белом доме заявляли, что Украина и США договорились продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни. Они будут поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами в ходе продвижения процесса.