Черная пятница ежегодно приносит ощутимый прирост товарооборота, однако это касается только тех магазинов, которые присоединяются к общим правилам этого события. Основной принцип прост — наличие скидок, ведь покупка должна быть выгодной.

Больше всего выигрывают те ритейлеры, которые предлагают действительно значительные скидки, ведь они получают внимание, доверие и лояльность клиентов на весь следующий год.

Когда Черная пятница в 2025 году и стоит ли покупать множество товаров, читайте в нашем материале.

Когда Черная пятница в Украине в 2025 году

У Черной пятницы нет единой фиксированной даты. Традиционно, в США она проходит в четвертую пятницу ноября, сразу после Дня благодарения. В Украине и большинстве других стран это событие также привязано к этому периоду, то есть к четвертой пятнице ноября.

Черная пятница 2025: когда начинается

В 2025 году Черная пятница приходится на 28 ноября. Но магазины и торговые сети часто расширяют акции. Поэтому Черная пятница может длиться не один день, а целый уик-энд или даже неделю, превращаясь в Black Friday, Киберпонедельник или Черную неделю.

Особенности проведения Черной пятницы:

Более того, акции, приуроченные к старту Черной пятницы, могут длиться неделями и даже целый месяц, но именно день открытия распродаж всегда производит самое яркое впечатление.

К акциям присоединяются и интернет-магазины, предлагая онлайн-скидки до 90% без необходимости стоять в очередях. Самыми популярными товарами этого периода становятся бытовая техника, одежда, обувь, спортивные и косметические товары, а также вещи для дома.

В крупных ТРЦ в этот день царит настоящий ажиотаж, ведь люди стремятся порадовать себя и близких выгодными покупками. Многие ритейлеры начали готовиться к Черной пятнице в Украине 2025 в сентябре.

Когда начинаются скидки на Черную пятницу 2025

Черная пятница в 2025 году приходится на 28 ноября. Впрочем, скидки начинают появляться значительно раньше. Уже в конце октября или в начале ноября крупные международные площадки, такие как Amazon, запускают первые акции под названиями Ранние скидки к Черной пятнице.

С середины ноября к распродажам активно присоединяется большинство ритейлеров, особенно в категориях электроники, бытовой техники и гаджетов. Самый большой пик акций приходится именно на неделю Черной пятницы — с 24 по 28 ноября, когда даже небольшие магазины делают масштабные скидки. После этого наступает Киберпонедельник — 1 декабря 2025 года, который раньше был ориентирован исключительно на онлайн-продажи и технику, но сейчас стал продолжением общих акций.

В Украине сети продажи бытовой техники и электроники запускают Black Friday Week с целой неделей скидок перед 28 ноября, а некоторые бренды растягивают акцию на весь ноябрь в формате Черного ноября. Однако самые выгодные предложения, как правило, оставляют именно на финальные дни распродажи.

Для многих людей эта дата долгожданная. Традиционно Черная пятница проходит в США на следующий день после Дня благодарения, а магазины устраивают масштабные распродажи, предлагая скидки до 80% первым покупателям. В результате объемы продаж бьют рекорды.

Черная пятница 2025: какая альтернатива шопингу

Впрочем, именно в этот день набирает популярность и альтернативная инициатива — День без покупок. Ее автор, рекламист Тед Дэйв, утверждает, что реклама вводит людей в заблуждение, заставляя верить, будто счастье зависит от количества приобретенных вещей.

И хотя трудно опровергнуть это мнение, большинство потребителей все же видят в Черной пятнице возможность обновить гардероб, купить дорогие товары по доступной цене и просто воспользоваться шансом сэкономить. Ведь заработок дается нелегко, и желание тратить деньги разумно вполне понятно.

