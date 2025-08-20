Что выгоднее покупать — доллар или евро: куда вложить деньги осенью

Многие украинцы сейчас задумываются, во что лучше вкладывать свои сбережения: покупать доллар или евро, держать деньги в гривне или выбрать депозиты.

Чтобы узнать, что выгоднее покупать: доллар или евро в 2025 году, мы пообщались с вице-президентом Ассоциации украинских банков и председателем правления Глобус банка Сергеем Мамедовым.

Он поделился своим видением относительно сохранения сбережений и рисков валютных колебаний, а также рассказал, почему сейчас гривна может быть более выгодной альтернативой.

Куда вкладывать деньги и что покупать — доллар или евро

— Если гражданин стремится сохранить средства от инфляции, то я бы посоветовал обратить внимание на гривневые инструменты, прежде всего гривневые депозиты, — рекомендует эксперт.

Сейчас продолжается период самых выгодных ставок, которые в зависимости от срока размещения средств могут достигать 17% годовых. Понимаем, что в условиях снижения инфляции (эта тенденция продолжается уже 3 месяца подряд — в конце мая годовая инфляция составляла почти 16%, по итогам июля — 14,1% в годовом измерении), кроме чисто “индексации” средств от инфляции, гражданин имеет возможность получить пассивный доход до 3%.

Еще важный момент: уже в сентябре НБУ потенциально может снизить учетную ставку, а значит, под “коррекцию” попадут и другие монетарные инструменты вместе со ставкой по 3-месячным депозитным сертификатам (на ее основе как раз и формируется доходность подавляющего большинства гривневых вкладов).

— То есть уже в сентябре ставки по депозитам могут несколько снизиться. Поэтому сейчас лучшее время для того, чтобы получить максимальный доход от вложений, — рекомендует банкир.

Доллар или евро: какая валюта более волатильна

По словам эксперта, доллар является ведущей иностранной валютой в Украине (его средневзвешенный курс закладывается в государственном бюджете). И именно доллар является более стабильной валютой, ведь в условиях войны Нацбанк ввел достаточно эффективную стратегию — действует режим управляемой гибкости, благодаря которому на рынке практически исключены неконтролируемые, хаотичные изменения.

Фактически благодаря НБУ как основному игроку рынка удается держать спрос и предложение в балансе, поэтому текущие курсовые изменения минимальны. Поэтому можно считать, что доллар менее волатилен и более прогнозируем.

Банкир отмечает, что курс евро напрямую зависит от мировых торгов пары доллар / евро. То есть украинский курс формируется именно на основе мировых котировок этой пары + пары гривна / доллар. Поэтому, как мы наблюдаем уже несколько месяцев подряд, колебания евро более ощутимы благодаря своей частоте.

Две интересные цифры (для сравнения): с начала года официальный курс доллара снизился в среднем на 1-1,5% (начальный курс года 42,02 грн). Зато курс евро вырос на 10-12% (начальный курс года — 43,68 грн).

Сейчас соотношение доллара к евро на мировых рынках держится в коридоре 1,15-1,25 (в “переводе” на гривну — 48-49,5 грн). И такое соотношение может еще некоторое время продержаться, по крайней мере, рынок уже к нему привык.

Какую валюту выгоднее покупать осенью 2025 года

Конечно, котировки мировых валют зависят от ряда факторов (как экономических, так и геополитических). Поэтому соотношение между долларом и евро может как сокращаться, так и увеличиваться. Однако самое главное: этим валютам обесценивание не грозит, они остаются в статусе мировых.

— Состояние неопределенности является весомым поводом для более активных курсовых изменений именно евровалюты. И прогнозировать текущие курсовые изменения в Украине, которые будут опираться на мировые тенденции, крайне трудно. Поэтому я бы не советовал гражданам бежать и скупать евро, — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, что покупать в 2025 году — доллар или евро, Сергей Мамедов отметил, что лучше доверять гривне, вложение которой является более выгодным, чем хранение валюты “в тайнике”. Неработающие бумажные деньги будут постепенно терять свою покупательную способность.

— По предварительным прогнозам, инфляция в США и ЕС может составить около 3% в год. То есть деньги под подушкой будут медленно таять, — отметил банкир.

