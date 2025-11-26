ССО разгромили российскую ДРГ в Покровске и уничтожили дрон Ждун
- Спецназовцы организовали засаду на пути передвижения вражеской группы в Покровске.
- Противник пытался добраться до укрытия в многоэтажке, но был перехвачен.
- Один из россиян пытался скрыться и использовать стрелковое оружие против украинского дрона.
Во время проведения специальных мероприятий украинские спецназовцы организовали засаду на вероятном маршруте передвижения российских диверсантов на Покровском направлении.
ССО уничтожили группу оккупантов
Как сообщили в ССО ВСУ, благодаря четкой координации и профессиональному выполнению задачи бойцам удалось уничтожить группу противника в составе четырех человек.
Враг пытался закрепиться в одном из многоэтажных домов.
Однако еще на подходе к укрытию трое оккупантов были ликвидированы.
Четвертый, пытаясь отступить и одновременно сбить украинский разведывательный дрон из стрелкового оружия, также был оперативно обнаружен и уничтожен.
Во время отхода украинские воины дополнительно обнаружили и обезвредили вражеский беспилотник типа Ждун.
Силы специальных операций продолжают эффективно работать над ликвидацией диверсионных угроз и выявлением вражеских технологий на передовой.
Напомним, подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию на временно оккупированной территории Крыма.
В результате ликвидирована пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф и склад боеприпасов 18 армии РФ.