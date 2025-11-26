Во время проведения специальных мероприятий украинские спецназовцы организовали засаду на вероятном маршруте передвижения российских диверсантов на Покровском направлении.

ССО уничтожили группу оккупантов

Как сообщили в ССО ВСУ, благодаря четкой координации и профессиональному выполнению задачи бойцам удалось уничтожить группу противника в составе четырех человек.

Враг пытался закрепиться в одном из многоэтажных домов.

Сейчас смотрят

Однако еще на подходе к укрытию трое оккупантов были ликвидированы.

Четвертый, пытаясь отступить и одновременно сбить украинский разведывательный дрон из стрелкового оружия, также был оперативно обнаружен и уничтожен.

Во время отхода украинские воины дополнительно обнаружили и обезвредили вражеский беспилотник типа Ждун.

Силы специальных операций продолжают эффективно работать над ликвидацией диверсионных угроз и выявлением вражеских технологий на передовой.

Напомним, подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию на временно оккупированной территории Крыма.

В результате ликвидирована пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф и склад боеприпасов 18 армии РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.