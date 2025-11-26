Під час проведення спеціальних заходів українські спецпризначенці організували засідку на ймовірному маршруті пересування російських диверсантів на Покровському напрямку.

ССО знищили групу окупантів

Як повідомили в ССО ЗСУ, завдяки чіткій координації та професійному виконанню завдання бійцям вдалося знищити групу противника у складі чотирьох осіб.

Ворог намагався закріпитися в одному з багатоповерхових будинків.

Зараз дивляться

Проте ще на підході до укриття троє окупантів були ліквідовані.

Четвертий, намагаючись відступити та одночасно збити український розвідувальний дрон зі стрілецької зброї, також був оперативно виявлений і знищений.

Під час відходу українські воїни додатково виявили та знешкодили ворожий безпілотник типу Ждун.

Сили спеціальних операцій продовжують ефективно працювати над ліквідацією диверсійних загроз та виявленням ворожих технологій на передовій.

Нагадаємо, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Криму.

Внаслідок цього ліквідовано пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф та склад боєприпасів 18 армії РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.