Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Криму.

Внаслідок цього ліквідовано пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф та склад боєприпасів 18 армії РФ.

ССО знищили комплекс С-400 у Криму

Про це повідомило Командування ССО ЗСУ.

Операцію виконали бійці Руху опору ССО у взаємодії з підрозділами Deep Strike. Фінальна фаза дій відбулася ще 6 жовтня, проте деталі розкрили лише зараз — з міркувань безпеки.

Розвідники Руху опору встановили точне місце розташування складу боєприпасів 18 армії РФ у селі Удачне поблизу Сімферополя.

Інформацію підтвердила спеціальна розвідка, після чого в ніч проти 6 жовтня склад було уражено дронами ССО.

У той же день Сили спецоперацій знищили пускову установку мобільного ЗРК С-400 Тріумф у селі Уютне біля Євпаторії.

ЗРК С-400 – це система, яку ворог застосовує не лише для протиповітряної оборони, але й для ракетних ударів по території України.

Нагадаємо, підрозділ ССО та представників повстанського руху Черная искра уразили транспортно-заряджальну машину для оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер.

