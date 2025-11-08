ССО знищили комплекс С-400 та склад боєприпасів окупантів у Криму
- ССО ЗСУ знищили склад боєприпасів у селі Удачне поблизу Сімферополя.
- Підрозділи ліквідували пускову установку ЗРК С-400 Тріумф у селі Уютне.
- Операція проводилась у жовтні, відомості про неї тримали в секреті задля безпеки.
Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Криму.
Внаслідок цього ліквідовано пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф та склад боєприпасів 18 армії РФ.
ССО знищили комплекс С-400 у Криму
Про це повідомило Командування ССО ЗСУ.
Операцію виконали бійці Руху опору ССО у взаємодії з підрозділами Deep Strike. Фінальна фаза дій відбулася ще 6 жовтня, проте деталі розкрили лише зараз — з міркувань безпеки.
Розвідники Руху опору встановили точне місце розташування складу боєприпасів 18 армії РФ у селі Удачне поблизу Сімферополя.
Інформацію підтвердила спеціальна розвідка, після чого в ніч проти 6 жовтня склад було уражено дронами ССО.
У той же день Сили спецоперацій знищили пускову установку мобільного ЗРК С-400 Тріумф у селі Уютне біля Євпаторії.
ЗРК С-400 – це система, яку ворог застосовує не лише для протиповітряної оборони, але й для ракетних ударів по території України.
Нагадаємо, підрозділ ССО та представників повстанського руху Черная искра уразили транспортно-заряджальну машину для оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер.