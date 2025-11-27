Приближается Новый год, и многие украинцы уже планируют празднование. Некоторые хотят провести праздник в компании друзей и знакомых, поэтому возникает вопрос о комендантском часе на Новый год 2026.

Будет ли комендантский час на Новый год 2026, читайте в нашем материале.

Отменят ли комендантский час на Новый год 2026

В Украине по-прежнему действует комендантский час, введенный 24 февраля 2022 года как одна из ключевых мер безопасности во время полномасштабной войны. На данный момент это ограничение остается в силе, и новогодняя ночь не станет исключением.

Силы обороны, полиция и другие службы будут работать в усиленном режиме, а проведение массовых празднований в Киеве не запланировано. Отказаться от празднований на площадях Киева рекомендовали в Совете обороны города.

Основные требования комендантского часа:

В определенное время запрещено находиться на улицах и в общественных местах.

Во время воздушной тревоги необходимо взять документы и пройти в ближайшее укрытие.

Передвижение возможно только при наличии спецпропусков.

Планируют ли отмену комендантского часа в новогоднюю ночь и как будет работать транспорт

Все виды городского транспорта прекращают работу на время комендантского часа. Исключение — железная дорога, ведь поезда курсируют по расписанию. Станции метро в это время работают как укрытия.

Если поезд прибывает уже после начала ограничения, пассажиры могут оставаться внутри вокзала, а в залах ожидания разрешено находиться при наличии билета. Чтобы избежать неудобств, стоит прибывать на станцию до полуночи.

Что известно о цифровых пропусках во время комендантского часа в Киеве

На данный момент отмена комендантского часа на Новый год не планируется. Более того, в Киеве приняли решение перейти на новую систему контроля передвижения ночью, а город готовится к внедрению цифровых пропусков, которые должны начать действовать уже в 2026 году.

Такое решение принял Совет обороны столицы. Киевской городской военной администрации поручено подготовить необходимую нормативную базу: совместно с 12-м Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ должны разработать порядок пользования электронными пропусками и утвердить соответствующий приказ.

Администрация обратится к Киевской областной власти с предложением распространить новую систему и на прилегающие территории.

Отдельно планируется создать информационно-коммуникационную систему, которая обеспечит управление цифровыми пропусками и контроль за движением транспортных средств в ночное время.

Сейчас комендантский час в Киеве действует ежедневно с полуночи до пяти утра. В этот период передвижение разрешено только тем, кто имеет специальные пропуска, а именно работникам сил обороны и сотрудникам критической инфраструктуры. Цифровой формат должен сделать этот процесс более прозрачным и удобным.

Закарпатье вместе с Ужгородом остается единственным регионом Украины, где комендантский час не введен.

