Впереди зимние праздники — время, когда людям, даже несмотря на войну, хочется немного света, тепла и хорошего настроения. Украинцы продолжают жить, работать, поддерживать друг друга и стремятся хоть на мгновение почувствовать спокойствие и радость. Именно поэтому в столице совсем скоро начнутся подготовительные работы к установке главной елки страны.

Когда в Киеве установят главную елку страны, читайте в нашем материале.

Когда установят новогоднюю елку в Киеве

Киевская городская государственная администрация сообщила, что главную елку Украины традиционно установят на Софийской площади. Подготовительные работы начнутся уже 8 ноября, а полноценно новогодняя локация заработает позже. Открытие главной елки в Киеве запланировано на 6 декабря 2025 года, в День святого Николая.

Как и в предыдущие годы, городской бюджет не будет привлекаться, ведь все расходы берут на себя меценаты. Инициатором создания новогодней елки в Киеве и праздничной зоны в этом году выступило ООО Глобал-Декор, которое будет отвечать за монтаж, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также за ресурсное и финансовое обеспечение проекта.

Когда установят главную елку страны в 2025 году и как планируют обустроить праздничную локацию

По согласованию Совета обороны столицы, на Софийской площади обустроят главную елку страны, небольшой каток и несколько праздничных домиков, где будут продавать кондитерские изделия и горячие напитки. Локацию обещают сделать лаконичной, уютной и безопасной, с учетом всех требований энергосбережения.

Также, по рекомендации Совета обороны, массовые мероприятия на Софийской площади не планируют проводить, что связано с ситуацией безопасности в стране.

Кроме того, городским властям районов и другим организаторам в Киеве рекомендовано воздержаться от проведения крупных празднований на открытых пространствах во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года.

Итак, новогодняя елка в Киеве 2025 и праздничная локация сохранят традиционный дух праздника, но будут более сдержанными из-за безопасности. Главная задача — подарить горожанам ощущение тепла, спокойствия и единства даже в сложных условиях.

